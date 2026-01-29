Fitch, 9 Türk Bankasının Kredi Notu Görünümünü Artırdı

fitch-9-turk-bankasinin-kredi-notu-gorunumunu-artirdi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, yaptığı açıklamada, dokuz Türk bankasının kredi notunu güncelledi. Açıklamada, bu bankaların kredi notu görünümünün “durağan”dan “pozitif”e yükseltildiği ve uzun vadeli yerel ile yabancı para birimindeki kredi notlarının “BB-” seviyesinde onaylandığı ifade edildi.

KREDİ NOTU GÖRÜNÜMÜNDEKİ DEĞİŞİM

Görünümdeki bu değişiklik, Fitch’in bir hafta önce Türkiye’nin genel kredi notu görünümünü “pozitif” olarak güncellemesine paralel bir durumu yansıttığı belirtildi.

YÜKSELEN DÖVİZ REZERVLERİ

Kuruluşun yaptığı değerlendirmede, “Ülke notu görünümündeki bu değişim, Eylül 2024’teki not artışı sonrası döviz rezervlerinde tahminlerin üzerinde gerçekleşen artışlar, dış kırılganlıkların azalması, rezerv kalitesindeki iyileşme ve döviz cinsinden koşullu yükümlülüklerdeki düşüş ile bağlantılıdır.” şeklindeki ifadelere yer verildi.

GÖRÜNÜMÜ ARTIRILAN BANKALAR

Açıklamada, görünümü pozitif olarak değiştirilen bankalar arasında Ziraat Bankası, Türkiye Emlak Katılım Bankası, Halkbank, Türk Eximbank, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, VakıfBank, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım yer aldı.

