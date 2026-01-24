Fitch’in Türkiye Not Görünümünü Pozitife Çevirmesi Önemli

fitch-in-turkiye-not-gorunumunu-pozitife-cevirmesi-onemli

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye ekonomisinde üç olumlu gelişmenin yaşandığını vurguladı. Bakan, “Fitch’in Türkiye’nin kredi notu görünümünü pozitife çevirmesi, önümüzdeki dönemde not artışı olabileceğine işaret ediyor” şeklinde açıklamada bulundu. Ayrıca, KKM vadelerinin sona ermesini de değerlendirerek, “Programımızla ekonomimizin kırılganlıklarını azaltmaya ve makro finansal istikrarı güçlendirmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

NOT ARTIŞI OLABİLİYOR

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından Türkiye ekonomisindeki gelişmelere ilişkin bilgiler paylaştı. Ekonomide meydana gelen üç olumlu duruma dikkat çeken Şimşek, “Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, ülkemizin kredi notu görünümünü pozitife çevirdi. Bu gelişme, önümüzdeki dönemde not artışı olabileceğine işaret ediyor” dedi.

SONUÇLAR VE SİSTEM DEĞİŞİKLİKLERİ

Bakan Şimşek, ayrıca “Önemli bir koşullu yükümlülük olan kur korumalı mevduatın döviz ve altın tüm vadelerinin sona ermesiyle, bu uygulamaya ilişkin düzenlemeler yürürlükten kaldırıldı” açıklamasında bulundu. Bunun yanı sıra, kısa vadeli yabancı kaynak girişlerini sınırlamak amacıyla zorunlu karşılık oranlarının artırıldığını bildirdi. “Programımızla ekonomimizin kırılganlıklarını azaltmaya ve makro finansal istikrarı güçlendirmeye devam ediyoruz” şeklinde sözlerine son verdi.

