Sındırgı Depremi Üzerine Prof. Dr. Naci Görür Uyarıları

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem, bölgede artan sismik hareketliliği yeniden gündeme getirdi. Depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya platformunda dikkat çekici bir değerlendirme paylaştı.

SON ZAMANLARDA CİDDİ DEPREMLER OLDU

Görür, açıklamasında son günlerde bölgede yaşanan depremlere dikkati çekerek, “Son zamanlarda Sındırgı çevresinde 4’ün üzerinde depremler olmaya başladı. Halk ve meslektaşlarım heyecanlandı. Meseleye geniş açıdan bakmak lazım” şeklinde ifade etti.

TASONİK YAPININ ÖNEMİ

Görür, değerlendirmesinde Batı Anadolu’nun kaçma tektoniği nedeniyle kuzey-güney doğrultusunda gerildiğini belirtti. Açıklamasında, “Mesela şöyle: Batı Anadolu kaçma tektoniği nedeniyle N-S geriliyor. Bozdağ Horst’unun kuzeyinde kalan kabuk, horstun listrik fayı üzerinde kuzeye doğru hareket ediyor” ifadelerine yer verdi.

JEolojik AKTİVİTE NASIL OLUŞUYOR?

Prof. Dr. Naci Görür, bu hareketlerin sonuçlarına dair, bölgedeki jeolojik süreci ayrıntılı biçimde anlatarak, “Bu hareket sonucu graben ve kros-grabenler oluşuyor, tahrip oluyor, karmaşık bir tektonik ortaya çıkıyor. Birçok yerde kabuk da incelerek ortama magma yükseliyor” dedi.

DEPREMLERDE GEREKEN KRİTERLER

Depremlerin değerlendirildiği kriterlere yönelik olarak Görür, açıklamasını “Onun için depremin büyüklüğünü söylemek, yerini söylemek önemli değildir. Deprem düzleminin açısını, yönünü, niteliğini ve boyutunu da vermek lazımdır” sözleriyle sonlandırdı.

