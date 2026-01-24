Üsküdar–Samandıra Metro Hattı Üç Gün Kapalı

uskudar-samandira-metro-hatti-uc-gun-kapali

ÜSKÜDAR–SAMANDIRA METRO HATTI’NDA ENTEGRASYON ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Üsküdar–Samandıra Metro Hattı’nın uzatma etabında entegrasyon çalışmaları devam ediyor. Bu süreçte gerçekleştirilecek zorunlu testler dolayısıyla metro işletmesinde bazı düzenlemeler yapılması gerekti. Testler sebebiyle metro hattı, gece saatlerinde kapatıldı.

HİZMET NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yetkililer, testler nedeni ile Üsküdar–Samandıra Metro Hattı’nın pazartesi sabahı 06.00’a kadar hizmet vermeyeceğini açıkladı. Bu durum, hatın Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri boyunca kapalı olacağı anlamına geliyor.

METRO İSTANBUL’DAN RESMİ AÇIKLAMA

Metro İstanbul, M5 Üsküdar–Samandıra Metro Hattı’ndaki Samandıra Merkez–Sultanbeyli uzatma etabının devreye girmesiyle ulaşım süresinin 150 dakikadan 50 dakikaya düşeceğini ifade etti. Yapılan açıklamada, entegrasyon çalışmaları nedeniyle gerçekleştirilecek zorunlu testler sebebiyle bazı düzenlemelerin yapıldığı vurgulandı: “23 Ocak Cuma günü saat 00.00 itibarıyla hat geçici olarak hizmete kapatılacak. 24 Ocak Cumartesi, 25 Ocak Pazar günleri işletme olmayacak ve bu günlerde Gece Metrosu hizmeti verilmeyecek. 26 Ocak Pazartesi günü saat 06.00 itibarıyla hat yeniden açılacak.”

ULAŞIM İETT OTOBÜSLERİYLE SAĞLANACAK

Metro hattının kapalı olduğu süre zarfında güzergâhtaki ulaşım, İETT otobüsleri ile sağlanacak.

