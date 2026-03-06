Fitch Ratings Hürmüz Boğazı Analizini Yayınladı

Fitch Ratings’in Hürmüz Boğazı’nın kapalı kalmasının bölgedeki ekonomi üzerindeki yansımalarıyla ilgili yayımladığı rapor, Boğaz’ın bir aydan kısa bir süre boyunca etkili bir şekilde kapalı kalacağı varsayımına dayanmaktadır. Bu varsayıma göre, analize göre Hürmüz Boğazı’nın kapatılmasının Orta Doğu’daki ülkeler üzerindeki etkisi değişse de, tüm ülkelerin mevcut kredi notları çerçevesinde bu durumu aşabileceği öngörülüyor. Umman dışındaki Körfez İşbirliği Konseyi (GCC) ülkeleri ve Irak, hidrokarbon ihracatlarının büyük bir kısmını bu güzergah üzerinden gerçekleştirmektedir.

TAM BİR TELAFİ ZOR OLACAK

Bahreyn, Irak, Kuveyt ve Katar, ihracatlarının büyük bölümünü, yüzde 87 ila 95 arasındaki oranla bu boğazdan sağlamaktadır. Irak ve Katar, üretimlerinin önemli bir kısmını şu anda dondurmuş durumdadır. Hürmüz Boğazı’ndan 2025 yılı itibarıyla yapılacak sevkiyatlara dair veriler ve kapalı kalma süresince petrol fiyatının varil başına 85 dolar olarak öngörülmesi, her kapatma haftasının bu dört ülkenin hidrokarbon ihracat gelirlerinde Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın yaklaşık yüzde 0,4 oranında bir azalma yaratacağını göstermektedir. Bu kaybın bir kısmının depolanmış hidrokarbonların satışıyla telafi edilmesi mümkün görünse de, tam anlamıyla bu durumun sağlanmasının zor olduğu değerlendirilmektedir.