Sakarya’da Dolandırıcılık Operasyonu: 11 Şüpheli Yakalandı

SİBER SUÇLARA KARŞI OPERASYON

Siber suçlarla mücadele dur durak bilmiyor. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, “Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık” suçuna karşı kapsamlı bir proje başlattı. Teknik ve fiziki takiplerin ardından, şüphelilerin ikinci el alım-satım platformlarında cep telefonu, laptop, masaüstü bilgisayar ve ofis malzemeleri gibi ürünleri piyasa değerinin çok altında ilan ederek Türkiye genelinde 29 vatandaşı dolandırdığı belirlendi.

DOLANDIRICILIK ŞEBEKESİ ÇÖKERTİLDİ

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, 3 Mart 2026 tarihinde Sakarya merkezli olmak üzere Mersin, Adana ve Gaziantep illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Belirlenen adreslerde gerçekleştirilen baskınlar sonucunda toplam 11 şüpheli gözaltına alındı.

TUTUKLAMA KARARLARI ÇIKTI

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, suç işlemek amacıyla kullanıldığı tespit edilen birçok bankamatik kartı, GSM hattı ve dijital materyal ele geçirildi. Ayrıca gerçekleştirilen aramalarda, iki ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 24 fişeğin de bulunduğu bildirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adli mercilere sevk edildi; 5 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken, dolandırıcılık şebekesi üyesi olduğu tespit edilen 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.