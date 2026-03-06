NATO’dan Türkiye’ye İran Saldırısına Kınama Mesajı

Orta Doğu’daki çatışmalar sürecinde 6 günlük bir süre geride kaldı. ABD ve İsrail’in ortak saldırılarına karşılık veren İran, birçok ülkedeki ABD askeri üslerine de saldırılar düzenledi. Önceki gün, İran tarafından fırlatılan bir balistik füze Türkiye’nin Hatay iline düştü. Bu gelişmenin ardından NATO’dan bir açıklama yapıldı.

NATO’DAN ŞİDDETLE KINAMA

NATO müttefikleri, İran’ın ateşlediği balistik füzenin Türkiye’yi hedef almasını sert bir dille kınadı. NATO’dan yapılan yazılı açıklamada, “Kuzey Atlantik Konseyi, İran’ın Orta Doğu ve ötesinde sürmekte olan ve ayrım gözetmeyen saldırıları ışığında güvenlik durumu hakkında bilgi almak üzere büyükelçiler düzeyinde bir toplantı gerçekleştirdi.” denildi.

DAYANIŞMA VURGUSU

Toplantıya NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin başkanlık ettiği belirtildi. Açıklamada, “NATO müttefikleri, İran’ın Türkiye’yi hedef almasını şiddetle kınadı ve Ankara ile tam dayanışma içinde olduklarını ifade etti.” ifadesi yer aldı. Rutte’nin, İran’ın balistik füzesinin tespit edilmesi, izlenmesi ve başarılı bir şekilde engellenmesi konusundaki ortak çabalardan ötürü Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Komutanı ve ilgili tüm müttefik personelini takdir ettiği aktarıldı.

NATO DURUMU YAKINDAN İZLİYOR

NATO’nun caydırıcılık ve savunma duruşunun tüm operasyonel alanlarda güçlü kalmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, “NATO durumu yakından izlemeye devam ediyor. NATO Genel Sekreteri, müttefik ülke liderleriyle ve bölgedeki NATO ortaklarının liderleriyle düzenli olarak temas halinde.” denildi. Ayrıca Milli Savunma Bakanlığı, İran’dan ateşlenen ve Türk hava sahasına yönelmiş bir balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz’deki NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu. NATO Sözcüsü de, “İran’ın Türkiye’yi hedef almasını kınıyoruz.” diyerek, NATO’nun Türkiye dahil tüm müttefiklerinin yanında kararlı duruş sergilediğini ifade etti.