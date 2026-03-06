Kremlin Sözcüsü Peskovdan Çatışma Açıklaması: Bu Bizim Savaşımız Değil

ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş, 6. günü geride bıraktı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, çatışmaların seyrine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Rus devlet televizyonuna konuşan Peskov, “Bu bizim savaşımız değil” ifadeleriyle Rusya’nın bu çatışmadaki rolünü açıkladı.

SAVAŞI DURDURMAK BİZİM GÜCÜMÜZDE DEĞİL

Peskov, pek çok ülkenin savaşa taraf olduğunu vurgulayarak, “Biz başından itibaren bu tür çatışmaların bölgeyi istikrarsızlaştıracağını söyledik. Savaşı biz durduramayız. Bu savaşı başlatan taraf isterse durdurabilir” dedi. Orta Doğu’daki çatışmanın, Rus ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerini minimize etmek gerektiğinin altını çizen Peskov, “Hala devam eden küresel krizlerin ekonomimize olan etkisini en aza indirmeliyiz. Çıkarlarımız doğrultusunda hareket etmeliyiz ve kendi çıkarlarımızı güvence altına almalıyız” açıklamalarında bulundu.

MÜZAKERELERE AÇIKIZ

Ukrayna ile ilgili konulara da değinen Peskov, söz konusu krizle ilgili müzakerelere açık olduklarını belirterek, “Müzakerelere açık olmaya devam ediyoruz. Bir sonraki müzakere turunu bekliyoruz” dedi. Ukrayna krizinin çözümünde, arabulucu rolü üstlenen ABD’nin çabalarını büyük bir önemle izlediklerini dile getiren Peskov, “Arabulucu olarak üstlendikleri rolü çok önemsediğimiz Amerikalıların şu anda başka işlerle meşgul olduklarını görüyoruz. Ancak biz sabırlıyız. Gelişmeleri takip ediyoruz” şeklinde konuştu.

