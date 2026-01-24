Fitch Ratings: Türkiye’nin Kredi Notu Pozitife Döndü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu “BB-” olarak yeniden doğruladı ve not görünümünü “durağan”dan “pozitif”e değiştirdi. Fitch Ratings, Türkiye ekonomisine ilişkin kapsamlı değerlendirmesini kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamada, Türkiye’nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunun “BB-” olarak onaylandığı, görünümün ise “durağan”dan “pozitif”e güncellenmiş olduğu belirtildi. Görünümdeki değişikliğin, Eylül 2024’teki not artışından bu yana döviz rezervlerinin beklentilerin üstünde artış göstermesiyle birlikte dış kırılganlıkların azaltılmasıyla bağlantılı olduğu vurgulandı. Açıklamada, “Bu süreçte rezervlerin kalitesinin yükselmesi, döviz cinsi yükümlülüklerin azalması, sıkı makroekonomik politikaların devam etmesi ve politika gevşemesi riskinin kayda değer bir azalma göstermesi etkili olmuştur.” denildi.

Türkiye EKONOMİSİNDE İYİLEŞME BEKLENTİSİ

Fitch Ratings’in açıklamasında, Türkiye’nin kredi notunun büyük ve çeşitlendirilmiş ekonomisi, düşük kamu borcu ve dış finansmana erişim geçmişiyle desteklendiği ifade edildi. Bununla birlikte, kredi notu üzerinde baskı oluşturan konulara da dikkat çekildi. Bu yıl Türkiye ekonomisinin yüzde 3,5 büyümesi öngörülüyor. Yapılan değerlendirmelerde, Türkiye’de 2026 sonunda reel politika faizinin yüzde 4,5, 2027 sonunda ise yüzde 2 olacağı tahmin ediliyor. Enflasyonun 2027 sonunda yüzde 19,5 seviyesine gerilemesi bekleniyor.

BÜYÜME BEKLENTİLERİ VE RİSKLER

Türkiye ekonomisine dair büyüme beklentilerine yer verilen açıklamada, gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) artışının 2026’da yüzde 3,5, 2027’de ise yüzde 4,2 olmasının tahmin edildiği kaydedildi. Açıklamada ayrıca, enflasyonda kalıcı bir düşüşü destekleyen politika çerçevesinin sürdürülebilirliğine dair güvenin artması, dış tamponların güçlenmesi ve dış finansman ihtiyacının kalıcı olarak azalması durumunda, siyasi şok riskinin azalacağı ve Türkiye’nin kredi notunun yükseltilme potansiyelinin olabileceği ifade edildi.

NEGATİF ETKİLER VE KREDİ NOTU RİSKLERİ

Negatif etki yapabilecek unsurlara ilişkin de detaylar verilen açıklamada, enflasyonun artması, ödemeler dengesi ve makro-finansal baskıların yükselmesi, rezervlerde düşüş ya da rezerv kompozisyonunda bozulma, iç siyasi veya güvenlik koşullarının ya da uluslararası ilişkilerin ekonomi ve dış finansmanı olumsuz etkilemesinin, not indirimiyle sonuçlanabileceği aktarıldı. Fitch Ratings, en son Eylül 2024’te kredi notunu “B+”dan “BB-“ye yükseltirken, not görünümünü “durağan” olarak belirlemişti. Geçtiğimiz yıl içerisinde yapılan değerlendirmelerde de kredi notu ve not görünümü teyit edilmişti.