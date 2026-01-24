Fitch’ten Türkiye Ekonomisine Kredi Notu Değerlendirmesi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu “BB-” olarak onaylayarak, kredi notu görünümünü de “durağan”dan “pozitif”e güncelledi. Fitch Ratings, Türkiye ekonomisine dair yeni değerlendirmesini duyurdu. Yapılan açıklamada, Türkiye’nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunun “BB-” seviyesinde kalmasının yanı sıra görünümde yapılan değişikliği ise “durağan”dan “pozitif”e yükselttiği kaydedildi.

DAHA İYİ GÖRÜNÜM, REZERV ARTIŞIYLA BAĞLANTILI

Görünümdeki bu değişimin, Eylül 2024’teki not artırımından bu yana döviz rezervlerinin beklenenden daha fazla artmasıyla beraber dış kırılganlıklardaki ilave azalmayı yansıttığı bildirildi. Açıklamada, “Bu süreçte rezervlerin kalitesinin iyileşmesi, döviz cinsi koşullu yükümlülüklerin azalması, görece sıkı makroekonomik politikaların sürdürülmesi ve belirgin politika gevşemesi riskinin bir miktar gerilemesi etkili olmuştur.” ifadesine yer verildi. Türkiye’nin büyük ve çeşitli ekonomisi, düşük kamu borcu ile dış finansmana erişim geçmişinin kredi notunu desteklediği vurgulandı.

BÜYÜME BEKLENTİLERİ VE FAİZ ORANLARI

Açıklamada, bu yıl Türkiye ekonomisinin yüzde 3,5 oranında büyümesi beklendiği belirtildi. Türkiye’de 2026 sonunda reel politika faizinin yüzde 4,5, 2027 sonunda ise yüzde 2 olacağı öngörülüyor; ayrıca enflasyonun 2027 sonunda yüzde 19,5 seviyesine düşmesi tahmin ediliyor. Türkiye’nin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) artışının 2026 yılı için yüzde 3,5, 2027 yılı için ise yüzde 4,2 olacağı ifade edildi. Enflasyonda kalıcı bir düşüşü destekleyen sürdürülebilir politika çerçevesinin güveninin artması halinde, Türkiye’nin kredi nota yükseltilebileceği de belirtildi.

NEGATİF FAKTÖRLER VE RİSKLER

Kredi notu üzerinde olumsuz etki yaratabilecek hususlara da değinildi. Enflasyon, ödemeler dengesi ve makro-finansal baskıların artması, döviz rezervlerinde belirgin düşüş ya da rezerv kompozisyonunda bozulma gibi durumların not indirimiyle sonuçlanabileceği ifade edilmiştir. Eylül 2024’te Türkiye’nin kredi notu son olarak “B+”dan “BB-“ye yükseltilmişti. Fitch Ratings, geçtiğimiz yıl ocak ve temmuz aylarında ise Türkiye’nin kredi notunu ve not görünümünü teyit etmişti.

