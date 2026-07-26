A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi finalinde Brezilya’yı 3-1 mağlup ederek organizasyonda bir kez daha şampiyon oldu ve tarihindeki ikinci Milletler Ligi kupasını kazandı. Ay-yıldızlı ekip, 2018’den beri aralıksız finallere katılıyor. Brezilya karşısında alınan 3-1’lik galibiyet, bu başarıyı getirdi.

MİLLETLER LİGİ'NDE İKİNCİ ZAFER

Türkiye, 2018’den beri aralıksız finallere katılıyor. Üst üste sekizinci kez final etabında yer aldı. Brezilya’yı 3-1 yenerek ikinci şampiyonluğu kazandı.

TÜRKİYE DÜNYA ÜÇÜNCÜLÜĞÜNÜ KORUDU

Milletler Ligi bitince FIVB sıralaması güncellendi. İlk 10 takımın sıralaması değişmedi. Türkiye listedeki üçüncü sırasını korudu. Güncellenen sıralamaya göre ilk beş sıra İtalya, Brezilya, Türkiye, ABD ve Polonya oldu.