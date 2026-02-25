Forbes’ten Bayburt’a Uluslararası Övgü: Baksı Müzesi Birinci Sırada

Türkiye’nin gizli kültürel değerleri, Forbes Dergisi tarafından inceleniyor. Dergi, Türkiye’de ziyaret edilmesi gereken en iyi 10 müze listesini açıklarken, bu liste başında Bayburt’taki Baksı Müzesi yer alıyor. Bu seçimin ardından sosyal medya platformlarında geniş yankı bulurken, Bayburt’un uluslararası düzeyde tanınmasına katkı sağladı.

BAYBURT’TAKİ BAKSI MÜZESİ LİDERLİĞİ ELE GEÇİRDİ

Bayburt’un Bayraktar Köyü’nde yer alan Baksı Müzesi, sanatçı Hüsamettin Koçan tarafından kurulmuş bulunuyor. Hem geleneksel Anadolu el sanatlarını hem de modern Türk sanatını harmanlayan bu müze, mimarisi ve koleksiyonu ile farklı bir sanat deneyimi sunuyor. Forbes’in belirlediği en iyi 10 müze listesinin ayrıntıları ise merakla bekleniyor.