Yeni Trafik Ceza Düzenlemesi Yürürlüğe Girdi

Karayolları Trafik Kanunu’ndaki değişiklikler yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme ile hem para cezaları artırıldı hem de ehliyet ve araçlarla ilgili yaptırımlar daha ağır hale getirildi.

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANIMI CEZALARI YÜKSELDİ

0,50 promil ve üzeri alkolle araç kullanan sürücülere verilecek ceza 25 bin lira olarak belirlendi. İkinci kez alkollü araç kullananlara 50 bin lira, üçüncü ve sonraki ihlallerde ise 150 bin lira ceza verilecek. Uyuşturucu madde etkisi altında araç kullananlara 150 bin lira ceza ve ehliyet iptali uygulanacak. Kolluk kuvvetlerinden ölçüm yaptırmayan sürücülerin de aynı cezadan sorumlu tutulacağı ve 5 yıl süreyle ehliyetine el konulacağı belirtildi.

TRAFİKTE SALDIRI VE ISRARLI TAKİP CEZALARI

Saldırı amacıyla başka bir aracı takip eden ya da araçtan inen sürücülere 180 bin lira ceza kesilecek. Bu sürücülerin belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak, araçları ise 30 gün trafikten men edilecek. Ayrıca, lisanslarının geri alınabilmesi için psikoteknik değerlendirmeden geçirilmeleri gerekecek.

EHLİYETSİZ ARAÇ KULLANIMI PAHALILAŞIYOR

Ehliyetsiz motorlu araç kullananlar için ceza 40 bin lira olarak düzenlenirken, geçici ya da tedbiren geri alınmış ehliyetiyle araç kullananlar ile sürücü belgesi iptal edilenler için 200 bin lira ceza uygulanacak. Ehliyeti iptal edilen kişilere araç kullandıran işletmelere de 40 bin lira idari ceza verilecek.

KIRMIZI IŞIK İHLALİNE AĞIR CEZA

Kırmızı ışık ihlali nedeniyle kaza yapan sürücülerin lisansları 60 gün süreyle geri alınacak. Son bir yıl içinde 6 kez kırmızı ışık ihlali yapan sürücülerin ehliyeti iptal edilecek. Kırmızı ışık ihlalleri için cezalar, tekrara bağlı olarak artacak. İkinci ihlalde 10 bin lira, üçüncü ihlalde 15 bin lira, dördüncüde 20 bin lira, beşincide 30 bin lira, altıncı ihlalde ise 80 bin lira ceza verilecek.

DRİFT VE AKROBASİK HAREKETLER CEZALANDIRILACAK

“Drift atmak” olarak bilinen hareketler için yeni ceza düzenlemeleri getiriliyor. Akrobatik hareket içinde araç sürenlere 46 bin lira ceza kesilecek, sürücü belgeleri 60 gün geri alınacak ve araç 60 gün süreyle trafikten men edilecek. Geri alınan belgeler yalnızca sürücünün psikoteknik değerlendirmeden geçmesi ve cezanın tahsil edilmesi halinde iade edilecek.

Bisiklet, elektrikli skuter, motorlu bisiklet ve motosiklet sürücülerinin yaya yollarında araç kullanmaları durumunda 5 bin lira ceza uygulanacak.

CEP TELEFONU KULLANMA CEZALARI ARTIRILIYOR

Seyir halindeyken cep telefonu kullanan sürücülere öncelikle 5 bin lira ceza kesilecek. Bu durumda ikinci ihlal durumunda 10 bin lira, tekrarlanan her ihlalde ise 20 bin lira ceza uygulanacak ve sürücü belgeleri her seferde 30 gün geri alınacak.

TRAFFİKTE DAHA SERT YAPTIRIMLAR

Makas atanlara, trafik akışını engelleyecek şekilde konvoy oluşturan veya ters istikamette giden sürücülere 90 bin lira ceza uygulanacak. Geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermeyenler için ceza 15 bin lira, ambulans ve itfaiyeye yol açmayı reddedenler için ise 46 bin lira olacak.

HIZ SINIRLARI VE CEZALAR

Yeni düzenlemede hız sınırlarına uyma zorunluluğu artırılıyor. Yerleşim yerinde hız sınırlarını aşan sürücüler için ceza belirli kriterlere göre verilecek. Hız sınırını yerleşim yerinde 6-10 kilometre/saat aşanlara 2 bin lira, 11-15 kilometre/saat aşanlara 4 bin lira ceza uygulanacak.

TRAFFİK ZABITASI GÖREVDE

Otoyollarda görevli trafik zabıtaları İçişleri Bakanlığı’nın onayıyla genel zabıta olarak da görev yapabilecek. Yeterli sayıda trafik zabıtasının bulunmadığı yerlerde genel zabıta trafiği düzenleyebilecek ve yasa dışı trafik suçlarıyla mücadele edebilecek.

AĞIR TONAJLI TAŞIMACILIĞA DENETİM

Özellikli yüklerle taşımacılık yapan araçlar için Karayolları Genel Müdürlüğü’nden izin alınması zorunlu kılındı. Bu araçlardan yol kullanım bedeli alınacak.

DUR İHTARINA UYMAYANA CEZA

Polisin dur ihtarına uymayan sürücülere 200 bin lira ceza uygulanarak lisansları 60 gün geri alınacak ve araçları trafikten men edilecek.

PLAKA DÜZENLEMELERİ YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLDİ

Yönetmelikte belirtilen plaka kurallarına uymayan sürücülere 4 bin lira ceza verilecek. Başka araca ait plaka takanlar için ise 140 bin lira ceza uygulanacak.

Yasa değişiklikleriyle ilgili düzenlemeler belirli kriterleri karşılayan sürücüler için önem arz ediyor. Bu değişikliklerin seyahat ve trafik güvenliğini artırması bekleniyor.