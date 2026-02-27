İmralı’ndan İkinci Mesaj Bugün Yayınlanacak

imrali-ndan-ikinci-mesaj-bugun-yayinlanacak

Terörsüz Türkiye sürecinin ikinci aşamasına geçiş gerçekleştirilecek. Silah bırakma çağrısının birinci yıldönümünde terör örgütü PKK’nın lideri Abdullah Öcalan’ın yeni mesajı kamuoyuna sunulacak. Ankara’da Yılmaz Güney sahnesinde düzenlenecek programda, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan sürece dair bir açılış konuşması yapacak.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN MESAJINDA NELER OLACAK?

Öcalan’ın metninde, sürecin bir yıllık değerlendirilmesine ve ilk aşamanın tamamlandığına dair ifadelerin yer alması öngörülüyor. İkinci aşama ile beraber yasal düzenlemelere dair beklentilerin de dile getirileceği belirtiliyor. Metinde, olası yasalar çerçevesinde “Sempatizan, örgüt üyesi ya da örgüt yöneticisi” ayrımının yapılmayacağına dair beklentilerin de yer alması bekleniyor.

PKK’NIN ATEŞKESİ VE SON GELİŞMELER

11 Temmuz tarihinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi sınırları içerisindeki Süleymaniye kentinde PKK mensupları, silahlarını törenle imha etti. Terörsüz Türkiye sürecine dair gelişmelere bakıldığında, geçen yıl 27 Şubat’ta Abdullah Öcalan’ın yayımladığı mesajda “Örgütü feshedin” ifadesi öne çıkmıştı. Bu çağrının ardından terör örgütü, 1 Mart’ta “Ateşkes ilan ediyoruz” açıklamasını yapmıştı. 5-7 Mayıs tarihlerinde yapılan kongre sonrasında, 12 Mayıs’ta fesih ve silahların teslim edilmesi kararı alındığı belirtilmişti. Geçen yıl 11 Temmuz’da ise bir grup PKK mensubu, silahlarını yakma eylemi gerçekleştirmişti.

