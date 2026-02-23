Ford Elektrikli Bronco Modeli Çin Pazarında Satışta

Amerikan otomotiv devi Ford, elektrikli araç pazarında önemli bir adım atarak, dünyanın en büyük pazarı olan Çin’de yeni elektrikli Bronco modelini tanıttı. Hem menzil uzatıcı (EREV) hem de tamamen elektrikli (BEV) seçenekleriyle sunulan bu model, dikkat çekici rekabetçi fiyatıyla öne çıkıyor.

1220 KİLOMETRE TOPLAM MENZİL SUNUYOR

Elektrikli Bronco’nun EREV versiyonu, 1.5 litrelik turbo benzinli motoru ile jeneratörlük işlevi görüyor ve araca güç sağlayan 130 kW ön ve 180 kW arka elektrik motorlarıyla donatılmış durumda. Ayrıca model, 43,7 kWsa kapasiteli bataryası sayesinde saf elektrikle 220 kilometre menzil sunarken, toplam menzil kapasitesi ise 1.220 kilometreye ulaşıyor.

