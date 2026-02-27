Ford’un Geri Çağırdığı Araç Sayısı 4 Milyonu Aştı

ABD ULUSAL KARA YOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ İDARESİNDEN AÇIKLAMA

ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresi, geri çağırma işleminin 2022-2026 model Ford F-250 SD, 2026 model Ford E-Transit, 2022-2026 model Lincoln Navigator, 2022-2026 model Ford Expedition, 2022-2026 model Ford Maverick, 2024-2026 model Ford Ranger ve 2021-2026 model Ford F-150 araçlarını kapsadığını duyurdu. Geri çağırmanın nedeni, araçlardaki “entegre römork modülü” yazılımındaki hatalardan kaynaklanıyor.

HATALI YAZILIM KAZA RİSKİNİ ARTIRIYOR

Açıklamada, bu yazılım hatası nedeniyle “entegre römork modülünün” araç ile olan iletişiminin kesilebileceği belirtildi. Bu durumun, yüksek ve düşük donanım seviyelerine sahip modellerde römorkun stop lambaları ve dönüş sinyallerinin çalışmamasına yol açabileceği, ayrıca yüksek donanımlı modellerde römork fren fonksiyonunun kaybına neden olabileceği vurgulandı. Dolayısıyla, bu durumun sürüş güvenliğini tehdit ettiği ve kaza riskini artırabileceği ifade edildi. Geri çağırma sürecinden etkilenecek araç sayısının ise 4 milyon 380 bin 609 olarak belirlendiği kaydedildi. Ford, bu problemi bir yazılım güncellemesi ile ücretsiz bir şekilde çözmeyi taahhüt etti.

DİĞER ARAÇLARDAKİ GÜVENLİK SORUNU

Geçtiğimiz günlerde Ford’un SUV modeli Explorer’ın arka süspansiyonundaki bağlantı çubuklarında kırılma riski tespit edildiği açıklanmıştı. Bu sebeple, ABD genelinde 400 binden fazla Explorer aracının geri çağrılacağı duyuruldu. İlgili açıklamada, bağlantı çubuklarındaki bu kırılmanın sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesine neden olabileceği ve bu durumun ciddi kazalara yol açabileceği ifade edildi.