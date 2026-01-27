Ford ve GM First Brands Group İçin Görüşmeler Yürütüyor

Amerika merkezli otomobil üreticileri Ford ve General Motors, iflas eden otomotiv parça tedarikçisi First Brands Group’un Chapter 11 kapsamında gerçekleştirdiği yeniden yapılandırma sürecinde, şirketin faaliyetlerine devam edebilmesi için potansiyel bir finansman paketi üzerinde görüşmeler yürütüyor. Ford ise bu süreçte “muhtemelen en fazla risk altında olan” firma konumunda bulunuyor.

MÜŞTERİ GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI

Elde edilen bilgilere göre, bahsi geçen otomotiv şirketleri, almak istedikleri parçalar için ön ödeme yapılmasını içeren bir düzenlemeyi ele alan bir otomotiv üreticileri grubunun parçası olarak görüşmelerini sürdürüyor. Görüşmelerin son aşamaya geldiği belirtirken, anlaşmanın yine de iptal olabileceği ifade ediliyor. Ford’un bu tür bir durumda en fazla etkilenecek firma olduğu, ayrıca First Brands Group’un, Ford ve General Motors için kritik öneme sahip parçalar ürettiği vurgulanıyor.

FİNANSAL SIKINTILAR DERİNLİK KAZANIYOR

First Brands Group, 10 milyar doları aşan borç yükümlülükleriyle, eylül ayı sonunda iflas koruma başvurusunda bulunmuştu. Şirketin Chapter 11 başvurusunda yükümlülükleri 10 milyar ile 50 milyar dolar arasında, varlıkları ise 1 milyar ile 10 milyar dolar arasında tahmin edilmişti. Bu süreçte şirket, tamamı veya bölümlerinin satışına yönelik resmi bir pazarlama süreci başlatmıştı. First Brands Group, Kuzey Amerika’daki faaliyetlerini kademeli olarak durdururken, bazı iş kollarını da sürdürme kararı aldı.

CHAPTER 11 TANIMI

Chapter 11, Amerika Birleşik Devletleri’nde şirketlere uygulanan bir iflas koruma ve yeniden yapılandırma sürecini ifade ediyor.