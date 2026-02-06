Forex Dolandırıcılığı Operasyonu: 48 Gözaltı Ve 313 Milyon Lira

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan bir soruşturmada, Forex yatırım dolandırıcılığıyla ilişkili olduğu belirlenen bazı işletmelerin internet sitelerinin birebir kopyalandığı tespit edildi. Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu ile Mali Suçlarla Mücadele ekiplerinin üst düzey koordinasyonuyla gerçekleştirilen operasyon neticesinde, İstanbul merkezli 12 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen baskında 48 şüpheli yakalandı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) analizleri, suç gelirlerinin Kapalıçarşı’daki döviz büroları aracılığıyla altın alım-satımı gösterilerek sisteme entegre edildiğini ve toplamda yaklaşık 313 milyon lira tutarında gelir aklandığını ortaya koydu.

OPERASYONUN KAPSAMI VE GÖZALTLAR

Baskınlar, İstanbul, Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, İzmir, Kocaeli, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Siirt ve Yalova illerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamındaki 59 şüphenin 48’i yakalanırken, diğer şüphelilerin belirlenmesi için hazırlık çalışmaları devam ediyor.

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMA YÖNTEMİ

Soruşturma bulgularına göre, dolandırıcılık faaliyetlerinde izlenen yöntemler arasında firmaların resmi internet sitelerinin birebir kopyalanması ve yatırımcıların bu sahte platformlara yönlendirilmesi yer aldı. Elde edilen gelirlerin, paravan firmalar ve gerçek kişiler adına açılan hesaplar üzerinden Kapalıçarşı’daki döviz bürolarına aktarıldığı ve bu işlemlerin altın alım-satımı yapılmış gibi muhasebe edildiği belirlenmiş durumda.

EL KONULAN MAL VARLIKLARI VE FİNANSAL TESPİTLER

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile yürütülen ortak çalışmalarda, suça ortak olduğu düşünülen bir döviz bürosuna el konuldu ve şüphelilere ait yaklaşık 120 milyon lira değerinde varlığa da el konuldu. El konulan malvarlıkları arasında 9 mesken, 4 daire, 14 arsa, 2 depo, 11 otomobil ve 6 motosiklet bulunuyor.

SORUŞTURMANIN YÜRÜTÜCÜLERİ VE SONRAKI ADIMLAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından sürdürülen soruşturmada, MASAK ve Mali Suçlarla Mücadele ekiplerinin teknik ve mali analizleri etkili oldu. Gözaltındaki şüphelilerin ifadeleri, el konulan varlıkların kaynağı ve paravan yapılarla ilgili adli ve mali değerlendirmelerin sürdürülmesi bekleniyor. Soruşturmanın daha da genişleyebileceğine dair yorumlar yapılmakta.