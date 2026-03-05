Formula 1 Türkiye Grand Prix’si İstanbul’a Dönüyor

formula-1-turkiye-grand-prix-si-istanbul-a-donuyor

Türkiye, Formula 1’i yeniden ağırlıyor

Formula 1, 6 yıllık bir aradan sonra Türkiye Grand Prix’sini takvimine yeniden ekliyor. En hızlı otomobillerin ve başarılı yarışçıların yer alacağı bu organizasyonda Türkiye Grand Prix’si tekrar sahne alacak. İstanbul Park, motor sporlarının zirvesine 10. kez ev sahipliği yapacak. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu TOSFED, pistin işletmesini devralmasının ardından anlaşma sağladı.

İlk yarış 2005’te gerçekleşti

2003 yılında Tuzla’da temelleri atılan pistteki ilk yarış heyecanı, 2005 yılında yaşandı. 7 yılda 5 farklı pilot damalı bayrağı ilk sırada gördü. Kimi Raikkonen, Jenson Button, Lewis Hamilton ve Sebastian Vettel bu yarışları kazanarak tarihe geçti. İstanbul’da damalı bayrağı en çok gören pilot ise 3 galibiyetle Felipe Massa oldu. 2010 yılına ait Türkiye Grand Prix’sindeki kaza, Formula 1 tarihinin unutulmaz anları arasında yer alıyor. Redbull sürücülerinin liderlik mücadelesinde Vettel yarış dışı kalmış, Webber ise ancak 3. olabilmişti. Lewis Hamilton, bu yarışı kazanarak efsanevi Michael Schumacher ile şampiyonluk sayısını İstanbul’da eşitlemişti.

Tanıtım filmi büyük ilgi gördü

Red Bull Racing pilotu Alexander Albon ve Alpha Tauri pilotu Pierre Gasly’nin yer aldığı İstanbul tanıtım videosu, kıtalararası temasıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşarak milyonlarca yarışsever tarafından izlendi.

