Suriye’de MİT’in İstihbaratıyla DAEŞ Operasyonu Başarıyla Gerçekleşti

Suriye’deki bombalı saldırı girişimi, MİT’in yürüttüğü istihbarat çalışmaları sayesinde etkisiz hale getirildi. MİT, DAEŞ’e bağlı bir hücrenin varlığını tespit ederek gerekli bilgileri Suriye İç Güvenlik Servisi Komutanlığı ve Suriye Genel İstihbarat Servisi ile paylaştı. Bu iş birliği sonucunda, istihbarat birimi tespit edilen hücre üyeleri üzerine detaylı bir izleme yaptı. Takip edilen bireylerin kesin konumları belirlendi.

DAEŞ ÜYELERİ GÖZALTINA ALINDI

Gerçekleştirilen operasyon neticesinde, DAEŞ üyesi olduğu belirlenen Ömer Haşim, Muhammed Hamed ve Hüseyin Halef isimli kişilerin gözaltına alındığı duyuruldu. Operasyonun yanında, bomba imha uzmanları, uzaktan patlatılmak üzere hazırlanmış ve önemli bir noktada bırakılan bombalı araca müdahalede bulundu. Araçta, büyük çaplı tahribata yol açabilecek yüksek miktarda C4 ve TNT ele geçirildi.

ŞÜPHELİLER SORGUYA TABİ TUTULDU

Gözaltına alınan üç şüpheli, sorgulama işlemlerinin tamamlanmasının ardından, hücreye destek veren unsurlar ve muhtemel uzantıları ortaya çıkarmak amacıyla Suriye Genel İstihbarat Servisi/Terörle Mücadele İdaresi’ne gönderildi.