Pentagon Ve Körfez, Ukrayna’dan Drone Satın Alacak

Pentagon ile bir körfez hükümeti, İran üretimi insansız hava araçlarının saldırılarına karşı, Ukrayna tarafından üretilen önleyici droneları satın almayı değerlendiriyor. İddialara göre bu görüşmeler sürüyor ve Ukraynalı kaynaklar, bu “tersine dönüşün” nedeninin fiyat/performans ilişkisi olduğunu ifade ediyor. İran’ın “Şahit” droneları vasıtasıyla ABD, İsrail ve Körfez ülkelerine yönelik gerçekleştirilen saldırılara yanıt olarak pahalı Patriot füzeleri kullanılmaya başlanırken, bu durum Pentagon ve Körfez ülkelerinin harekete geçmesine yol açmış. Ukrayna’nın daha uygun fiyatlı ve seri üretim kabiliyetine sahip savunma sistemleri burada dikkat çekiyor.

UKRAYNA’NIN İHA TEKNOLOJİSİ GÜNDEMDE

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Katar Emiri ve Birleşik Arap Emirlikleri Başkanı ile ülkesinin anti-drone teknolojisi konusunda doğrudan temasta bulunduğunu doğruladı. Zelenski, bu iş birliğinde, Ukrayna’nın kendi savunma kapasitesini tehlikeye atmadan, ortaklarının korunmasına odaklanacaklarını belirtiliyor.

ASİMETRİK EKONOMİ YARATAN DRONELAR

Ukrayna’nın önleyici droneları aracılığıyla sağlanacak fiyat/performans avantajı, maliyeti 30 bin dolar olan “Şahit” dronelarını etkisiz hale getirmek için 13.5 milyon dolarlık Patriot füzelerinin kullanılmasının yarattığı dengesizliğe karşı bir çözüm olarak sunuluyor. Örneğin, Ukrayna’nın Rusya Savaşı’nda kullanmakta olduğu “Sting” droneunun maliyeti yaklaşık 2 bin 500 dolar. Diğer önleyici dronelardan “Merops” ve “General Cherry” ise birkaç bin dolara mal olurken, bu dronelar saatte 250 km hız yapabiliyor, oysa “Şahit” droneleri 185 km hızda uçuyor. Diğer taraftan, Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya’nın yeni jet motorlu Geran-3 dronelerine karşı etkili bir önleyici sistemi henüz temin edemediklerini dile getiriyor.

UCUZ SİLAHLARIN TEHDİDİ

Bahreyn’deki ABD 5. Filo karargahında bir “Şahit” droneunun uydu antenini imha etmesi, ucuz silahların oluşturduğu tehdidin boyutunu gözler önüne seriyor. Ukrayna yönetimi, Orta Doğu ülkelerinin Patriot füzeleri yerine kendi önleyici dronelarını kullanmasının, Patriot stoklarının azalmasına yardımcı olacağını, böylece Ukrayna’nın gelişmiş seyir ve balistik füzelerine karşı ihtiyaç duyduğu Patriot mühimmatına daha kolay erişmesini sağlayabileceğini öngörüyor. Bu bağlamda Zelenski yönetimi, yurtdışındaki üretim dahil tüm satışların Ukrayna ile koordineli bir şekilde gerçekleştirilmesi gerektiğini vurguluyor.