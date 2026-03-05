Samet Akaydin Dünya Kupası Hakkında Umutlu Mesaj Verdi

Çaykur Rizespor’un milli stoperi Samet Akaydin, A Milli Futbol Takımının play-off’taki rakiplerini geçerek 2026 Dünya Kupası’na katılacağına dair inancını dile getirdi.

RAKİP KİM OLURSA OLSUN, DÜNYA KUPASI’NA KESİNLİKLE GİDECEĞİZ

Akaydin, “Ülke olarak Dünya Kupası’na katılmaya çok ihtiyacımız var. Ülkemiz ve milli takımımız Dünya Kupası’na gitmeyi kesinlikle hak ediyor” dedi. 2026 FIFA Dünya Kupası için bu ay gerçekleştirilecek play-off eleme maçlarıyla ilgili düşüncelerini paylaşan Samet, “Çok kaliteli bir milli takımımız var, genç oyuncularımızın da katkısıyla Avrupa’nın birçok yerinde futbol oynayan kardeşlerimiz bulunuyor. Kalite ve başarıyı istemekle beraber, bunu Avrupa Şampiyonası’nda ispatladık. Dünya Kupası’na gidersek daha büyük başarılar elde edeceğiz. Romanya ile iç sahada oynamanın avantajı da mevcut. İstanbul’da turu geçeceğimize dair hiçbir şüphem yok. Sonrasında Slovakya ile Kosova arasındaki kazananla oynayacağız; deplasmanda mücadele zor görünse de takımımın kalitesine güveniyorum. Rakip kim olursa olsun, Dünya Kupası’na kesinlikle gideceğiz” şeklinde konuştu.

HOCADAN KORKUYORDUK

Montella, Jesus, Fatih Terim ve Mourinho gibi isimlerle çalışmış olan Akaydin, “İnanılmaz hocalar. O kadar büyük isimlerle çalışmak herkese nasip olmaz. Hepsinden bir şeyler öğrendim ve aramız iyiydi. Onlar beni çok severdi, çünkü disiplinli bir oyuncuyum. İşimi yapar, evime dönerim; tartışmalara girmem. Hocalar da disiplini benimseyen oyuncuları sever. Böyle isimlerle çalışmak gerçekten güzel bir deneyimdi. Bu hocaların ortak bir noktası, futbolcuya inandıklarında ona destek vermeleridir. Ancak Jesus hocadan korkuyordum. İdmanda hata yaptığınız an bağırıyordu ve sizi anında kadrodan çıkarıyordu. Samandıra’ya gittiğimde ciddi anlamda korkuyordum. İdmanda ofsayt sistemi çalışırken işler zorlaşabiliyordu, küçük bir hata yaptığında çok sinirlenebiliyordu. Çok iyi bir hocaydı ama sinirli olması nedeniyle korkuyorduk” ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE’DE YILLARDIR ŞAMPİYON OLAMAMANIN VERDİĞİ PSİKOLOJİK PROBLEMLER DE VAR

Samet Akaydin, Fenerbahçe deneyiminin beklenildiği gibi geçmemesinin sebeplerini şu sözlerle açıkladı: “Fenerbahçe’de yıllardır şampiyon olamamanın getirdiği psikolojik baskılar mevcut. Seyircinin üzerindeki yoğun baskı, şampiyonluk acısı futbolcu üzerinde hissedilen bir yük oluşturuyor. Galatasaray’a kaybettikten hemen sonra transfer oldum. Ben o dönemde çok şey başarmayı umuyordum. İlk sezonum çok kötü geçmedi ama ikinci dönem İsmail Hoca ile uyum sağlayamadık. İkimiz birbirimizi anlamadık. Gitmek istedim ama sezon başında bırakmadılar, devre arası mecburiyetten Panathinaikos’a kiralık gittim. Fenerbahçe’de başarılı olmak ve şampiyonluklar yaşamak istiyordum, Jorge hocanın istesiyle gitmiştim ama olmadı. İleriye dönük daha iyi başarılara imza atabilmek isterdim.”

19 MAYIS PAYLAŞIMININ PERDE ARKASI

Panathinaikos’tan 19 Mayıs paylaşımından dolayı ayrıldığını belirten Akaydin, “O süreç oldukça sıkıntılıydı. 19 Mayıs milli bayramımızdan dolayı ciddi tepkilerle karşılaştım. Bu tarih onların da önemli bir günüymüş. Paylaşımın ardından çok tepki almıştım, kaldırmamı istediler ama ben de kaldırmadım. Kaldırmadığım takdirde büyük bir tepki ile karşılaşacağımı söylediler ve bu yüzden kadrodan çıkarıldım. ‘Seni stadda koruyamayız, çok büyük tepkiler var’ dediler. Ben böyle tehditkar durumları sevmem; böyle hissedildiğim an ters tepkiler veririm. Bu yüzden ayrıldım” sözleriyle durumu özetledi.