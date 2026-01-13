Fransa’da Çiftçiler Protesto İçin Traktörlerle Paris’e Ulaştı

Fransa’da Avrupa Birliği ile Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) arasında imzalanan anlaşma, ülke genelinde çiftçilerin yoğun tepkisine neden oldu. Fransız çiftçiler, bu anlaşmayı protesto etmek amacıyla traktörleriyle Paris yönüne doğru hareket etti.

İLK KONVOY PARİS’E ULAŞTI

Ulusal basında yer alan bilgiler doğrultusunda, başkentin yer aldığı Ile-de-France bölgesinde çiftçi sendikalarının öncülüğünde gerçekleştirilen protesto eylemlerinin ilki, sabah erken saatlerde Paris’e vardı. Yerel yönetim tarafından izin verilen gösteriye katılan yüzlerce çiftçi ile birlikte 350’den fazla traktör, başkentin en yoğun caddelerinden biri olan Champs-Elysees’ye yöneldi.

EYLEM PLANINA İHTİYAÇ DUYULUYOR

Ülkenin önde gelen tarım kuruluşlarından olan Ulusal Tarım İşletmecileri Sendikaları Federasyonu’nun (FNSEA) koordinasyonunda yapılan eylemlerde, AB-MERCOSUR anlaşmasının çiftçileri olumsuz etkileyeceği yönünde haksız rekabet yaratabileceği vurgulandı ve hızlı bir şekilde somut eylem planlarının ortaya konması talep edildi.

BAKANLIK VE MECLİS ÖNÜNDE TESLİM OLUNACAK

Traktör konvoyları, Champs-Elysees’deki eylemlerinin ardından Dışişleri Bakanlığı ve Ulusal Meclis binası önünde protestolarını sürdüren çiftçilere katılacak. Yetkililer, çiftçilerin eylemleri sırasında Paris’teki Sen Nehri üzerindeki Concorde Köprüsü ve 3. Alexandre Köprüsü’nün trafiğe kapatılacağı bilgisini paylaştı. Paris’in yanı sıra, ülkenin güneybatısında La Rochelle, Metz, Pau, Dax, Limoges ve Perigueux gibi şehirlerde de benzer eylemler devam ediyor.

AB-MERCOSUR ANLAŞMASI SÜRECİ

AB ülkeleri, Aralık 2025’te planlanan ancak çiftçi protestoları ve Fransa, İtalya ile Polonya gibi ülkelerin olumsuz tutumları nedeniyle ertelenen AB-MERCOSUR serbest ticaret anlaşmasını 9 Ocak’ta onayladı. Paraguay’da 17 Ocak’ta imzalanması beklenen bu anlaşma kapsamında, MERCOSUR ülkelerinden sığır eti, kümes hayvanları, süt ürünleri, şeker ve etanol gibi bazı tarım ürünlerine gümrük avantajları sağlanacak; buna karşılık bu ülkelerin pazarları, Avrupa sanayisine açılacak. Avrupalı çiftçiler ise düşük standartlarla üretilen ucuz tarım ürünlerinin AB pazarını doldurarak birçok aile çiftliğinin iflasına yol açabileceğini dile getiriyor.