Fransa’da Doğal Nüfus Dengesi Tarihi Düşüş Yaşadı

Fransa’da DEMOGRAFİK KIRILMA YAŞANIYOR

Fransa Ulusal İstatistik Enstitüsü (İnsee) tarafından sunulan verilere göre, ülkede geçen yıl 645 bin doğum gerçekleşirken, 651 bin ölüm kaydedildi. Bu durum, doğum ve ölüm sayıları arasındaki farkı ifade eden doğal nüfus dengesinin eksi 6 bin olarak kaydedilmesine yol açtı. Böylelikle, ölümlerin doğumları geçmesiyle doğal nüfus artışı negatif bir seyir izlemeye başladı. Ancak, doğal nüfus dengesindeki bu olumsuz duruma rağmen Fransa’nın toplam nüfusu artmaya devam ediyor. İnsee, 1 Ocak 2026 itibarıyla ülke nüfusunun 69,1 milyon olarak tespit edildiğini ve yıllık nüfus artış oranının yüzde 0,25 düzeyine ulaştığını açıkladı. Bu artışın temel nedeni olarak 2025 yılında ülkeye gelen 176 bin kişilik göçmen akınının etkili olduğu düşünülüyor.

DOĞURGANLIK ORANLARI DÜŞÜŞ GÖSTERİYOR

Geçen yıl doğumlarda kaydedilen azalma, İnsee verilerine göre yüzde 2,1 oranında gerçekleşti. Fransa’daki toplam doğurganlık oranı, kadın başına 1,56 çocuk seviyesine gerileyerek tarihsel olarak en düşük seviyelerinden birine ulaştı. Ayrıca, kadınların ortalama doğum yaşı 31,2, erkeklerin ise 34,1 olarak belirlendi. Uzmanlar, artan doğum yaşının doğurganlık oranları üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceğini vurguladı. Diğer bir yandan, 2025 yılında kayıt edilen 651 bin ölüm, 2024’e göre yüzde 1,5’lik bir artış yaşandığını gösteriyor. Ölüm sayısındaki artışta, özellikle kış aylarındaki grip salgını ile baby-boom kuşağının yaşlanması etkili oldu.

YAŞLANAN NÜFUSUN BELİRTİLERİ

2025 yılı verilerine göre Fransa’da yaşam süresi kadınlarda 85,9, erkeklerde 80,3 yıl olarak tahmin ediliyor. Bu gösterge, Fransa’nın Avrupa ortalamalarının üzerinde bir yaşam standardına sahip olduğunu ortaya koyuyor. Nüfusun yaş dağılımında dikkat çeken değişiklikler meydana geliyor; 65 yaş ve üzeri bireyler, toplam nüfus içerisinde yüzde 22,2 oranına ulaşarak 20 yaş altı nüfus ile neredeyse eşit seviyelere geldi. Bu durum, ülkenin hızla yaşlanan bir nüfusa sahip olduğunu gözler önüne seriyor.

AİLE POLİTİKALARI GÜNDEMDE

Doğumların azalması ve nüfusun hızla yaşlanması, Fransa’da aile ve sosyal politika tartışmalarını yeniden gün yüzüne çıkardı. 2026 yılına dair planlar çerçevesinde, doğum izni düzenlemesi 1 Temmuz 2026’dan itibaren yürürlüğe girecek ve her ebeveyne iki ayı aşmayacak şekilde ek izin imkanı sağlanması hedefleniyor. Bu düzenleme, 1 Ocak 2026’dan itibaren doğan çocukları da kapsayacak şekilde uygulanacak. Demografik eğilimler, kamu politikalarında çocuk bakım hizmetlerinin güçlendirilmesi, aile destek programlarının artırılması ve yaşlı bakım sistemlerinin yeniden yapılandırılması gibi konuların öncelikli hale geleceğini ortaya koymaktadır. Alınacak kararların, Fransa’nın uzun vadeli sosyoekonomik modelinin şekillendirilmesinde kritik bir rol oynayacağı öne sürülüyor.