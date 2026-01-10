Fransa’da Erken Genel Seçim İhtimali Gündemde

fransa-da-erken-genel-secim-ihtimali-gundemde

Fransa’da 15-22 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek belediye seçimleri ile birlikte erken genel seçimlerin yapılma olasılığı gündeme geldi.

ERKEN GENEL SEÇİME HAZIRLIK SÜRECİ

Kamu yayıncısı Franceinfo’ya yansıyan bilgilere göre, iktidar cephesinden ismi açıklanmayan bir kaynak, Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu’nun İçişleri Bakanı Laurent Nunez’e belediye seçimleriyle aynı tarihlerde muhtemel bir genel seçime yönelik hazırlık yapılması talimatını verdiğini bildirdi. Aynı kaynak, muhalefetin sunduğu gensoru önerileri neticesinde hükümetin düşmesi halinde Ulusal Meclis’in feshi sürecinin başlayacağını ifade etti.

MUHALEFET GENSORU ÖNERGESİ HAZIRLADI

Muhalefet temsilcileri olan Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisi ve Ulusal Birlik (RN) partisi, Lecornu hükümetine karşı Ulusal Meclis’e resmi bir gensoru önergesi sundu. Bu gensoru önergelerinin önümüzdeki hafta Meclis Genel Kurulu’nda oylamaya sunulması bekleniyor.

TALİP: MACRON VE LECORNU GÖREVLERİNDEN AYRILMALI

LFI Grup Başkanvekili Mathilde Panot, Fransa’nın uluslararası alanda itibarsızlaştığını belirterek, Lecornu ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un görevlerinden ayrılmaları gerektiğini savundu.

İSTİKRARSIZ HÜKÜMET DÖNEMİ

Fransa’da yakın dönemde hükümet istikrarı sorunları yaşanırken, eski Başbakan Michel Barnier’nin hükümeti 4 Aralık 2024’te, eski Başbakan François Bayrou’nun hükümeti ise 8 Eylül 2025’te düşmüştü.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Bartın’da Husumet Kavgasında 72 Yaşındaki Adam Vuruldu

Bartın'da iki kişi arasında çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. 72 yaşındaki H.Ö. av tüfeğiyle vurularak ağır yaralanırken, Y.T. gözaltına alındı.
Gündem

Musk’tan Grok Tepkilerine Sansür Yanıtı

Elon Musk, sosyal medya platformu X'deki yapay zeka sohbet botu Grok'a gelen eleştirilerin sansür uygulamak için bir gerekçe olduğunu savundu.
Gündem

ABD’nin İran’a Yönelik Olası Askeri Seçenekleri Gündemde

ABD yönetimi, Başkan Trump'ın İran'a yönelik olası bir saldırının detayları üzerine ön görüşmeler gerçekleştirdiği iddia edildi. Hedef noktaların belirlenmesi üzerinde duruluyor.
Gündem

Nadir Superman Çizgi Romanı 15 Milyon Dolara Satıldı

ABD'de 1938 yapımı Superman çizgi romanının nadir bir kopyası, kimliği gizli kalan bir koleksiyoncuya 15 milyon dolara satıldı. Bu satış dikkatleri üzerine çekti.
Gündem

Fenerbahçe Süper Kupa Sevinci Yaşadı

Fenerbahçe, oynanan maç sonrasında düzenlenen bir törenle kupa ödülünü teslim aldı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.