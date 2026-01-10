Fransa’da Erken Genel Seçim İhtimali Gündemde

Fransa’da 15-22 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek belediye seçimleri ile birlikte erken genel seçimlerin yapılma olasılığı gündeme geldi.

ERKEN GENEL SEÇİME HAZIRLIK SÜRECİ

Kamu yayıncısı Franceinfo’ya yansıyan bilgilere göre, iktidar cephesinden ismi açıklanmayan bir kaynak, Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu’nun İçişleri Bakanı Laurent Nunez’e belediye seçimleriyle aynı tarihlerde muhtemel bir genel seçime yönelik hazırlık yapılması talimatını verdiğini bildirdi. Aynı kaynak, muhalefetin sunduğu gensoru önerileri neticesinde hükümetin düşmesi halinde Ulusal Meclis’in feshi sürecinin başlayacağını ifade etti.

MUHALEFET GENSORU ÖNERGESİ HAZIRLADI

Muhalefet temsilcileri olan Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisi ve Ulusal Birlik (RN) partisi, Lecornu hükümetine karşı Ulusal Meclis’e resmi bir gensoru önergesi sundu. Bu gensoru önergelerinin önümüzdeki hafta Meclis Genel Kurulu’nda oylamaya sunulması bekleniyor.

TALİP: MACRON VE LECORNU GÖREVLERİNDEN AYRILMALI

LFI Grup Başkanvekili Mathilde Panot, Fransa’nın uluslararası alanda itibarsızlaştığını belirterek, Lecornu ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un görevlerinden ayrılmaları gerektiğini savundu.

İSTİKRARSIZ HÜKÜMET DÖNEMİ

Fransa’da yakın dönemde hükümet istikrarı sorunları yaşanırken, eski Başbakan Michel Barnier’nin hükümeti 4 Aralık 2024’te, eski Başbakan François Bayrou’nun hükümeti ise 8 Eylül 2025’te düşmüştü.