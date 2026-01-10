Fransa’da Erken Seçim Hazırlıkları Gündemde

fransa-da-erken-secim-hazirliklari-gundemde

Fransa’da 15-22 Mart tarihlerinde düzenlenecek belediye seçimleriyle eş zamanlı olarak erken genel seçimlerin yapılabileceği belirtiliyor.

ERKEN GENEL SEÇİME HAZIRLIK SÖZ KONUSU

Kamu yayıncısı Franceinfo’dan gelen habere göre, iktidara yakın bir kaynak, Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu’nun İçişleri Bakanı Laurent Nunez’e belediye seçimleriyle birlikte olası bir genel seçime yönelik hazırlık yapması için direktif verdiğini ifade etti. Aynı kaynak, muhalefetin sunduğu gensoru önergeleri nedeniyle hükümetin düşmesi durumunda Ulusal Meclis’in feshedileceğini kaydetti.

MUHALEFET GENSORU ÖNERGESİ İLE HAREKETE GEÇTİ

Muhalefet partileri Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) ve Ulusal Birlik (RN), Lecornu hükümetine karşı Ulusal Meclis’e gensoru önergesi sundu. Bu gensoru önergelerinin gelecek hafta Meclis Genel Kurulu’nda oylamaya sunulması öngörülüyor.

LFI’DEN ‘MACRON GÖREVİNDEN AYRILMALI’ İFADESİ

LFI Grup Başkanvekili Mathilde Panot, yaptığı açıklamada, Fransa’nın uluslararası alanda küçük düşürüldüğünü belirterek, Lecornu ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un görevlerinden ayrılması gerektiğini savundu.

HÜKÜMET İSTİKRARSIZLIĞI SÜRÜYOR

Fransa’da son yıllarda hükümet istikrarsızlığı gözlemlenirken, eski Başbakan Michel Barnier’in hükümeti 4 Aralık 2024 tarihinde, eski Başbakan François Bayrou’nun ise hükümeti 8 Eylül 2025’te düşmüştü.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Bartın’da Husumet Kavgasında 72 Yaşındaki Adam Vuruldu

Bartın'da iki kişi arasında çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. 72 yaşındaki H.Ö. av tüfeğiyle vurularak ağır yaralanırken, Y.T. gözaltına alındı.
Gündem

Musk’tan Grok Tepkilerine Sansür Yanıtı

Elon Musk, sosyal medya platformu X'deki yapay zeka sohbet botu Grok'a gelen eleştirilerin sansür uygulamak için bir gerekçe olduğunu savundu.
Gündem

ABD’nin İran’a Yönelik Olası Askeri Seçenekleri Gündemde

ABD yönetimi, Başkan Trump'ın İran'a yönelik olası bir saldırının detayları üzerine ön görüşmeler gerçekleştirdiği iddia edildi. Hedef noktaların belirlenmesi üzerinde duruluyor.
Gündem

Nadir Superman Çizgi Romanı 15 Milyon Dolara Satıldı

ABD'de 1938 yapımı Superman çizgi romanının nadir bir kopyası, kimliği gizli kalan bir koleksiyoncuya 15 milyon dolara satıldı. Bu satış dikkatleri üzerine çekti.
Gündem

Fenerbahçe Süper Kupa Sevinci Yaşadı

Fenerbahçe, oynanan maç sonrasında düzenlenen bir törenle kupa ödülünü teslim aldı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.