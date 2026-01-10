Fransa’da Erken Seçim Hazırlıkları Gündemde

Fransa’da 15-22 Mart tarihlerinde düzenlenecek belediye seçimleriyle eş zamanlı olarak erken genel seçimlerin yapılabileceği belirtiliyor.

ERKEN GENEL SEÇİME HAZIRLIK SÖZ KONUSU

Kamu yayıncısı Franceinfo’dan gelen habere göre, iktidara yakın bir kaynak, Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu’nun İçişleri Bakanı Laurent Nunez’e belediye seçimleriyle birlikte olası bir genel seçime yönelik hazırlık yapması için direktif verdiğini ifade etti. Aynı kaynak, muhalefetin sunduğu gensoru önergeleri nedeniyle hükümetin düşmesi durumunda Ulusal Meclis’in feshedileceğini kaydetti.

MUHALEFET GENSORU ÖNERGESİ İLE HAREKETE GEÇTİ

Muhalefet partileri Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) ve Ulusal Birlik (RN), Lecornu hükümetine karşı Ulusal Meclis’e gensoru önergesi sundu. Bu gensoru önergelerinin gelecek hafta Meclis Genel Kurulu’nda oylamaya sunulması öngörülüyor.

LFI’DEN ‘MACRON GÖREVİNDEN AYRILMALI’ İFADESİ

LFI Grup Başkanvekili Mathilde Panot, yaptığı açıklamada, Fransa’nın uluslararası alanda küçük düşürüldüğünü belirterek, Lecornu ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un görevlerinden ayrılması gerektiğini savundu.

HÜKÜMET İSTİKRARSIZLIĞI SÜRÜYOR

Fransa’da son yıllarda hükümet istikrarsızlığı gözlemlenirken, eski Başbakan Michel Barnier’in hükümeti 4 Aralık 2024 tarihinde, eski Başbakan François Bayrou’nun ise hükümeti 8 Eylül 2025’te düşmüştü.