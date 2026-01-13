Fransa’da Nüfus Dengesinde Tarihi Değişim Yaşanıyor

Fransa’da tarihî demografik değişim

Fransa Ulusal İstatistik Enstitüsü (İnsee) tarafından yayımlanan verilere göre, 2022 yılında ülkede 645 bin doğum gerçekleşirken, 651 bin ölüm kaydedildi. Doğumlarla ölümler arasındaki fark olarak ifade edilen doğal nüfus dengesi, eksi 6 bin olarak belirlendi. Böylece, ölümlerin doğumları ilk kez geçerek, doğal nüfus artışı negatif bir seyir izledi. Ancak, bu negatif vale rağmen Fransa’nın toplam nüfusu artmaya devam etti. İnsee, 1 Ocak 2026 itibarıyla nüfusun 69,1 milyon seviyesine ulaştığını ve yıllık nüfus artış oranının yüzde 0,25 yaşama gerçekleştiğini bildirdi. Bu artışta, 2025 yılında ülkeye gelen 176 bin göçmenin etkili olduğu tahmin ediliyor.

YÜZDE 2,1 DÜŞÜŞ

Geçtiğimiz yıl doğumlarda gözlemlenen gerileme İnsee verilerine göre, yüzde 2,1 oranında oldu. Toplam doğurganlık göstergesi Fransa’da 1,56 çocuk/kadın seviyelerine düşerek, uzun dönem ölçümlerinde en düşük değerlerden biri haline geldi. Bunun yanı sıra, kadınların doğum yaşı ortalaması 31,2, erkekler içinse 34,1 olarak hesaplandı. Uzmanlar, artan doğum yaşının doğurganlık oranlarını olumsuz yönde etkileyebileceğine vurgu yaptı. Ayrıca, 2025’te 651 bin ölüm sayısına ulaşan ölüm oranı, 2024 yılına göre yüzde 1,5 oranında bir artış gösterdi. Ölüm sayısındaki yükselişin, kış aylarında yaşanan grip salgını ve baby-boom kuşağının yaşlanmasıyla ilişkilendiriliyor.

YAŞLANMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

2025 verilerine dayanarak Fransa’da, kadınların yaşam süresi ortalaması 85,9 yıl, erkekler içinse 80,3 yıl olarak hesaplandı. Bu göstergeler, Fransa’nın Avrupa ortalamasının üzerinde bir yaşam süresine sahip olduğunu ortaya koyuyor. İstatistikler, 65 yaş ve üzeri bireylerin nüfus içindeki oranının yaklaşık yüzde 22,2’ye çıkarak, 20 yaş altı nüfusla neredeyse eşit bir seviyede olduğunu gösteriyor. Bu durum, ülkenin hızla yaşlanan bir nüfusa sahip olduğunu işaret ediyor.

POLİTİKA GÜNDEMİ DEĞİŞİYOR

Doğumların azalması ve nüfusun hızla yaşlanması, Fransa’da aile ve sosyal politika tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. 2026 yılı için planlanan düzenlemeler arasında, doğum izninin 1 Temmuz 2026’dan itibaren yürürlüğe girmesi ve her ebeveyn için iki ayı geçmeyecek ek izin imkânı sağlanması yer alıyor. Bu düzenlemenin, 1 Ocak 2026’dan itibaren doğan çocuklar için geçerli olması hedefleniyor. Demografik eğilimler, kamu politikalarında çocuk bakım hizmetlerinin güçlendirilmesi, aile destek programlarının artırılması ve yaşlı bakım sistemlerinin yenilenmesi gibi konuların öncelikli hale geleceğini gösteriyor. Bu alanlardaki düzenlemelerin, Fransa’nın uzun vadeli sosyoekonomik modelini şekillendirmede önemli bir rol oynayacağı düşünülüyor.