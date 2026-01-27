Fransa’dan 15 Yaş Altı Çocuklara Sosyal Medya Yasağı

Fransa Ulusal Meclisi’nden Sosyal Medya Yasaklaması

Fransa Ulusal Meclisi, 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya erişimlerini yasaklamayı öngören yasayı kabul etti. ‘Çevrimiçi zorbalık’ ve ‘ruh sağlığı’ konusundaki artan kaygılar doğrultusunda oluşturulan bu tasarı, 15 yaş altı çocukların sosyal ağlara erişimlerini sınırlamaktadır. Oylamada, 116 milletvekili ‘evet’, 23 milletvekili ise ‘hayır’ oyu kullandı. Tasarı, Senato tarafından görüşüldükten sonra nihai onay için tekrar Meclis gündemine getirilecek.

Sınırlandırmaların Kapsamı

Yeni yasa, 15 yaş altındaki çocukların yalnızca sosyal medya platformlarına değil, ayrıca diğer dijital uygulamalar içinde bulunan “sosyal ağ özelliklerine” erişimini de kısıtlıyor. Fransa Cumhurbaşkanı, sosyal medya kullanımının gençler arasında şiddet ve davranış problemleri üzerinde olumsuz bir etkisi olduğunu ifade ediyor. Bu bağlamda, Fransa’nın, 16 yaş altına sosyal medya yasağı uygulayan Avustralya’yı örnek alması gerektiğini belirtiyor.

Yürürlüğe Gireceği Tarih

Hükümetin, bu düzenlemenin yeni eğitim-öğretim yılıyla birlikte eylül ayında yürürlüğe girmesini planladığı ifade ediliyor.

‘Sosyal Medya Zararlı Olabilir’

Tasarıyı Meclis’te öneren milletvekili, “Bu yasayla toplumda net bir sınır çiziyoruz. Sosyal medya zararsız değil” açıklamasında bulundu. Ek olarak, bu milletvekili, çocukların daha az kitap okuduğunu, uyku düzenlerinin bozulduğunu ve sürekli başkalarıyla kıyaslama yapma durumunun arttığını vurguladı. Bir diğer milletvekili ise bu düzenlemeyi “bir halk sağlığı acil durumu” olarak değerlendirdi. Yeni yasaya göre, sosyal medya platformları, Avrupa Birliği mevzuatına uygun bir yaş doğrulama sistemi oluşturmak zorunda kalacak. Bu sistem ile birlikte, 15 yaş altındaki kullanıcıların platformlara erişimi engellenecek. Ancak uzmanlar, bu tür yasakların uygulanmasının zorluklarına dikkat çekiyor. Avustralya’da uygulanan benzer bir yasa sonrasında birçok çocuğun yaşını gizleyerek sosyal medyaya erişim sağladığı da belirtiliyor. Fransa’daki yeni düzenleme, ortaokullarda uygulanan akıllı telefon yasaklarını liselere de yaymayı amaçlıyor.