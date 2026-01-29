Fransa’dan Suriye’ye Yönelik Diplomatik Girişimler Gerginleşiyor

25 Ocak Pazar günü Elysee Sarayı’nda, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un kritik bir telefon görüşmesi gerçekleşmesi bekleniyordu. Bu görüşmenin amacı, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) komutanı Mazlum Abdi ile Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şaraa arasında arabuluculuk sağlamak olarak ifade ediliyordu. Birkaç gün önce, geçici bir ateşkes sağlanmıştı ve hedef olarak Suriye ordusunun kuşatması altındaki Ayn el Arab (Kobani) gösteriliyordu. Ancak Le Point’in haberine göre Şaraa telefona yanıt vermedi ve bu durum Macron’da öfkeye neden oldu.

DİPLOMATİK ÇABALAR SEFERBER EDİLDİ

Ocak ayının başından itibaren Suriye’de, Şam yönetimi ile SDG arasında çatışmalar başlamışken, Fransa’nın istihbarat birimleri (DGSE ve Askeri İstihbarat Müdürlüğü) SDG’nin durumunu gözlemlemek ve bilgi toplamak için harekete geçti. Bölgede bulunan Fransız üsleri ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi tesisleri yüksek alarm durumuna geçirildi. Ancak askeri adımlar sınırlı kalırken, hava kuvvetlerinin kullanımı veya özel birliklerin bölgeye sevki şu an için masada bulunmuyordu. Diplomaside ise karmaşık bir durum söz konusuydu; Fransa, SDG’nin Suriye devletiyle entegrasyonunu zorla kabul ettirmemeye çalışıyor ancak bunu “güç kullanılarak yapılamayacağını” vurguluyordu.

ŞAM YÖNETİMİNE GÜVENİLİYOR MU?

Fransız diplomatlar, Şaraa yönetimine karşı temkinli bir yaklaşım sergiliyordu. Rejimin, SDG’ye politik ve askeri baskı yapmasının olası olduğunu belirten diplomatların yanı sıra, bazıları yeni liderin Suriye’nin yeniden inşasına yönelik bir çaba içinde olduğunu savunuyordu. SDG’nin petrol bölgeleri ve cihatçı mahkum kamplarındaki kontrolünü kaybetmesinin yanı sıra, Suriye’ye sağlanan finansal destek Türkiye ve Katar’dan geliyordu. Bu süreçte, ABD bir miktar destek sundu ancak bazı Fransız asker ve istihbarat yetkilileri daha sert bir tutum benimselenmesini talep ediyordu; geçmişte Bataclan ve Brüksel saldırılarına neden olanların Şaraa kontrolündeki bölgelerden Avrupa’ya geçebildiğini hatırlatarak endişelerini dile getiriyorlardı.

RUSYA İLE İLİŞKİLER KURULUYOR

Middle East Eye’ın haberine göre, Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şaraa, göreve gelmesinden yaklaşık 14 ay sonra Rusya’ya ikinci ziyaretini Çarşamba günü gerçekleştirdi. Bu ziyaret, iki ülke arasındaki ilişkilerin onarılması ve Rusya’nın Suriye’deki gelecekteki askeri varlığının değerlendirilmesi çabaları çerçevesinde yapıldı. Şaraa, Putin’e Rusya’nın hem Suriye’nin hem de bölgenin istikrarında “önemli bir rol oynadığını” ifade etti.

RUSYA’YA ÇEKİLME SİNYALİ

Reuters’in bildirdiğine göre, bu hafta Rusya, Kuzeydoğu Suriye’deki Kamışlı Havaalanı’ndan çekildiğini duyurdu. Ancak Hmeymim hava üssü ve Tartus deniz üssünü Akdeniz kıyısında muhafaza etmeye devam etmeyi planlıyor.