Fransa Macron’un Çağrısı: Edmundo Gonzalez Lider Olmalı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD’nin askeri müdahalesiyle Nicolas Maduro’yu ülke sınırları dışına çıkardığı Venezuela’da, geçiş sürecinin liderliğinin 2024 seçimlerinde Maduro’ya karşı mücadele edecek muhalif Edmundo Gonzalez tarafından üstlenilmesi gerektiğini ifade etti. Macron, ABD merkezli sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, “Venezuela halkının bugün Nicolas Maduro diktatörlüğünden kurtulduğunu ve bundan ancak sevinç duyabileceğini” dile getirdi. Maduro’nun “İktidarı ele geçirerek ve Venezuela halkının temel özgürlüklerini hiçe sayarak halkının onuruna ağır darbe indirdiği” yönündeki değerlendirmede bulunan Macron, Edmundo Gonzalez’in Venezuela’daki geçiş sürecine liderlik etmesi yönünde çağrıda bulundu. Macron, “Gelecek geçiş süreci barışçıl, demokratik ve Venezuela halkının iradesine saygılı olmalıdır. 2024’te seçilen Başkan Edmundo Gonzalez’in bu geçişi mümkün olan en kısa sürede gerçekleştirebileceğini umuyoruz.” dedi. Ayrıca, bölgesel ortaklarla müzakereler yürüttüklerini belirten Macron, Fransa’nın Venezuela’daki vatandaşlarının güvenliğine ilişkin endişelerin sürdüğünü vurguladı.

ULUSLARARASI HUKUKUN İHLALİ İDDİASI

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, ABD merkezli sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, Maduro’nun “Venezuela halkının gücünü elinden alarak ve halkı temel özgürlüklerinden mahrum bırakarak” halkın kendi kaderini tayin hakkını zedelediğine dikkat çekti. Barrot, Fransa’nın “Venezuela halkının egemenliğini sürekli olarak savunduğunu” söyleyerek, ABD’nin Maduro’ya yönelik müdahalesinin “Nicolas Maduro’nun yakalanmasına yol açan askeri operasyon, uluslararası hukukun temelini oluşturan güç kullanmama ilkesini ihlal etmektedir.” şeklinde ifade etti. Fransa, kalıcı siyasi çözümlerin dışarıdan dayatılamayacağını vurgulayarak, “egemen halkların kendi geleceklerine kendilerinin karar verdiğini” hatırlattı. Barrot, “BMGK daimi üyesi olarak öncül sorumluluğu olanların (güç kullanmama) ilkesini sürekli ihlalinin, dünya güvenliği açısından, hiç kimseyi dışlamayacak şekilde ağır sonuçları olacağını” kaydetti. Barrot, Fransa’nın uluslararası eylemlerine rehberlik etmesi gereken BM Sözleşmesi’ne olan bağlılığını yineledi.

ABD’NİN MÜDAHALESİ VE İDDİALAR

Ankara’nın pek çok bölgesinde patlama ve uçak sesleri duyulmasının ardından Venezuela yönetimi, ABD’yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırmakla itham etti. ABD Başkanı o zamanlar yaptığı açıklamada, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini ve Maduro ile eşinin ülkeden çıkarıldığını duyurdu. ABD Adalet Bakanı da Maduro ve eşi hakkında, “uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı ve ABD’ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma” suçlamalarıyla suç duyurusunda bulunulduğunu ifade etti. Venezuela yönetimi, ABD’nin kınanması için uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı. Bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, diğerleri ise ABD’ye destek verdiklerini açıkladı.