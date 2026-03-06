Fransa Ulaştırma Bakanı Açıklama Yaptı: 52 Gemimiz Mahsur

fransa-ulastirma-bakani-aciklama-yapti-52-gemimiz-mahsur

Fransa Ulaştırma Bakanı Philippe Tabarot, Basra Körfezi’nde 52, Kızıldeniz’de ise 8 Fransız gemisinin geçişlerin kapanması sonucunda mahsur kaldığını bildirdi. Bakan Tabarot, gemilerde Fransız mürettebatın bulunduğunu ve süreç boyunca sürekli iletişim halinde olduklarını ifade etti.

ONLARCA FRANSIZ GEMİSİ MAHSUR

İran’ın ABD ve İsrail’e yönelik gerçekleştirdiği saldırıların ardından Hürmüz Boğazı’nın kapanması, deniz taşımacılığında önemli aksamalara yol açtı. Bu durum, özellikle enerji ve ticaret taşımacılığı yapan gemilerin geçişini durdurdu, böylece Fransız gemileri de olumsuz etkilenenler arasında yer aldı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINIYOR

Tabarot, Fransız yayın kuruluşu CNews’e yaptığı açıklamada, gemilerle sürekli iletişim kurulduğunu ve durumun dikkatle izlendiğini belirtti. Yetkililer, mürettebatın güvenliği ile gemilerin korunması için gerekli önlemlerin alındığını aktardı.

