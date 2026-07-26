Fransa ve İspanya’da Yangınlar Devam Ediyor

Dünya
Kurtarma ekipleri orman yangınlarıyla mücadele için hazırlık yapıyor
Fransa ve İspanya'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, orman yangınlarıyla mücadelede zorluklar yaratıyor.
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Fransa ve İspanya’da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor, orman yangınları büyüyor, itfaiye ekipleri yetersiz kalıyor ve asker sahaya indi. Yetkililer her şeye hazırlıklı olduklarını açıkladı. İspanya’da da yeni bir yangın cephesi açıldı.

İTFAİYE EKİPLERİ YETERSİZ KALIYOR

Bölgedeki itfaiye ekipleri yangınlarla başa çıkamıyor. Askeri takviyeler sahaya sevk edildi. Alevler kontrol altına alınamıyor.

İSPANYA'DA YENİ CEPHE AÇILDI

İspanya’da yeni bir yangın cephesi oluştu. Bölgeye askeri destek gönderildi. Yetkililer yangının yayılmasını önlemeye çalışıyor.

SICAKLIK NORMALLERİN ÜZERİNDE SEYREDİYOR

Fransa ve İspanya’da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Bu durum yangın söndürme çalışmalarını güçleştiriyor.

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