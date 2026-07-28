Fransa’ya da Yangın Söndürme Uçağı Gönderildi

Türkiye, Avrupa’da günlerdir süren orman yangınlarına karşı uluslararası dayanışma göstererek iki ülkeye birden yangın söndürme uçağı gönderdi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu mücadelenin ne kadar zorlu olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla İspanya’ya iki uçak gönderildi. Ardından Fransa’nın talebi üzerine iki uçak daha görevlendirildi. Bakan, Türkiye’nin sorumluluğu gereği bu desteği sağladığını belirtti.

SINIRLARI AŞAN DAYANIŞMA VURGUSU

Bakan Yumaklı, sahada mücadele eden ekiplere başarılar diledi. Ormanların sadece bir emanet değil, en kıymetli miras olduğunu ifade etti. Bu bilinçle dayanışma ve mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi. Türkiye’nin imkan ve tecrübesiyle ihtiyaç duyan ülkelere yardım ettiğini aktardı. Bu kapsamda sorumluluğun eksiksiz yerine getirildiğini ekledi.