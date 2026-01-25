Fransız Vekilden Türkiye Karşıtı Suriye Çağrısı

Fransız Sosyalist Partisi’nden milletvekili ve eski belediye başkanı Remi Feraud, Meclis’te Suriye’deki son gelişmelerle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

MACRON YÖNETİMİNE SURİYE ÇAĞRISI

Feraud, YPG’ye yönelik düzenlenen operasyonlar konusunda Fransa’nın “pasif kaldığını” öne sürerek Macron yönetimini Suriye’ye müdahalede bulunmaya davet etti. Feraud, Senato’da Suriye’nin kuzeydoğusundaki koşullara dair hükümete soru yönelttiğini ifade ederek, “Fransa sessizliğini ve eylemsizliğini bozmalı. IŞİD’e karşı ortak mücadelemizin üzerinden 10 yıl geçti, Suriye Kürtlerini terk etmeyelim” dedi.

ŞARA VE ERDOĞAN’A MÜDAHALE GEREKİYOR

Türkiye’nin Suriye siyasetini eleştiren Feraud, “Suriye’nin kuzeydoğusundaki özerk bölge Rojava’nın çökme riskiyle karşı karşıyayız.” şeklinde konuştu. Fransız milletvekili, YPG’nin zayıflamasını Türkiye ve ABD arasındaki ilişkilere bağlayarak şu şekilde devam etti: “Kürt özerk bölgesi çöktü. Çünkü Donald Trump, Suriye rejimi güçleriyle birlikte bu saldırıyı başlatması için Recep Tayyip Erdoğan’a onay verdi. Şara ve Erdoğan’a müdahale etmemiz lazım.”

YPG’YE DESTEK DEVAM ETMELİ

Bölgedeki gelişmelere dair Fransa’nın pasif kalmasını eleştiren Feraud, Macron yönetimine çağrıda bulunarak, “Bu belirleyici günlerde Suriyeli demokratik güçlerin ve General Mazlum’un yanında yer alalım ve her şeyden önce Suriye Kürtlerini terk etmeyelim.” diyerek vurgu yaptı.