Fred İçin Benfica İle Görüşmeler Başladı

FENERBAHÇE’DE FRED İÇİN AİRLILIK SÜRECİ BAŞLADI

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, kadro mühendisliğine devam ederken, takımın önemli isimlerinden Fred için ayrılık sesleri yükselmeye başladı. Portekiz Ligi takımlarından Benfica, Brezilyalı orta sahayı transfer etmek için harekete geçti.

MOURINHO’NUN TALEBİ

Bu transferin arkasındaki isim ise Türk futbol kamuoyunun yakından tanıdığı Jose Mourinho. Benfica’nın başındaki Portekizli teknik adamın, Fred’in dinamizmini ve tecrübesini beğendiği ve yönetime “Mutlaka alalım” talimatını verdiği bilgisine ulaşıldı.