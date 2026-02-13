Furkan Apartmanı Davasında 7 Sanığa Hapis Cezası Verildi

Gaziantep’in Nizip ilçesinde meydana gelen Furkan Apartmanı davasının karar duruşması gerçekleştirildi. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde meydana gelen ve 51 kişinin canına mal olan olayla ilgili mahkeme, Nizip Ağır Ceza Mahkemesi’nde toplandı. Duruşmaya tutuksuz sanıklar Faik Ö., Eyüp Ö., Bülent B., Nejdet A., Mehmet A., Oktay A., Ömer Ş., Coşkun Ş. ve sanık avukatları katılırken, tutuklu sanıklar Hasan Hüseyin S. ile ev hapsinde bulunan Yılmaz Şahin Y. ise video konferans sistemi aracılığıyla duruşmaya dahil oldu.

HASAN HÜSEYİN S.’DEN SON SAVUNMA

Son savunmasını yapan Hasan Hüseyin S., “Müteahhit olsaydım, diğer 69 binamda olduğu gibi bu inşaatın da başında dururdum ve hiçbir aşamasından ayrılmazdım. Söz konusu arsanın sahibi de müteahhidi de kardeşim Abdullah S.’dir. Bu binada adımın geçmesinin tek nedeni soyadımın S. olmasıdır. Babamızın mesleği gereği çocukluğumuzdan beri inşaat sektörünün içindeydik. Ben bu işe 25 yaşında başladım, babam hem bana hem de Abdullah’a her zaman destek olmuştur. O dönem Dörtyol’daki bir inşaatta görev alıyordum. Furkan Apartmanı inşaatı süresince ise pazar günleri dahil olmak üzere, daire satışları için inşaatın başında bulunuyordum. Ayrıca Türkmenistan’da, Guinness Rekorlar Kitabı’na giren inşaatlar yaptım. Beraatimi talep ediyorum” ifadelerini kullandı. Tutuksuz sanıklar ise suçsuz olduklarını belirterek beraatlerini istedi. Maktul yakınları ise Nizip’te sadece bir binanın yıkılmasının sağlam inşa edilmemesinden kaynaklandığını savunarak, sorumluların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

CEZA KARARI AÇIKLANDI

Mahkeme heyeti, bilinçli taksirle öldürme suçundan Faik Ö. ve Eyüp Ö. hakkında 14 yıl 5 ay hapis cezasına hükmetti. Eyüp Ö., kararın ardından tutuklandı. Duruşmaya mazeret bildirerek katılamayan Faik Ö.’nün ardından aynı suçtan Necdet A. için 8 yıl 10 ay, Yılmaz Y. için 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Heyet, taksirle öldürme suçundan Orhan Z., Oktay A. ile belediye personeli Bülent B. hakkında 5 yıl 5 ay hapis cezasına karar verirken, Mehmet A. yönünden zamanaşımı nedeniyle davanın düşmesine karar verdi. Çoşkun Ş., Ömer Şahin Ş. ve Hasan Hüseyin S. ise beraat etti.

DAVA GEÇMİŞİNDE NELER YAŞANDI?

Nizip Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 19 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirilen önceki karar duruşmasında, mühendis sanık Yılmaz Şahin Y. için ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası verilmiş, sanıklar Faik Ö., kardeşi Eyüp Ö. ve Nejdet A. ise delil yetersizliği nedeniyle beraat etmişti. Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 16. Ceza Dairesi, Nizip Ağır Ceza Mahkemesi’nin Furkan Apartmanı davasındaki üç sanığa ilişkin kararını inceleyerek, Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı ile tarafların itirazı üzerine yerel mahkeme kararını bozdu. Kararda, beraat kararı verilen sanıklar Faik Ö. ve kardeşi Eyüp Ö. hakkında “kolon kesilmesi” iddiasıyla yeni bir iddianame hazırlandığı belirtilerek, olayın bütünsel olarak değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Tüm dosyaların birleştirilmesi ve sanıkların ortak yargılanmasının önemine dikkat çekilen kararda, “Tüm dosyaların birleştirilmesine karar verilerek, tüm delillerin birlikte tartışılması hakkaniyetli bir yargılama için gerekli” ifadesi yer aldı.