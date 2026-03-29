Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı Cinayetinde Yeni Gelişmeler

Türkiye’nin gündemini meşgul eden Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti ile ilgili yeni bilgilere ulaşıldı.

KONUMU ATMAMI İSTEDİ

Cinayet Büro Amirliği’ne bağlı ekiplerin, “Olay yeri konumun atıldığı GSM numarasının, kasten öldürme olayını gerçekleştiren Alaattin Kadayıfçıoğlu’na atma sebebiniz nedir?” sorusuna yanıt veren Kalaycıoğlu, “Ben Alaattin ile stüdyoya seyir halinde iken VIP aracı önden gönderdiğimiz için Alaattin bana ‘Stüdyonun konumunu bana at, ben de VIP araçtaki arkadaşlara ileteyim’ dedi. Ben de bunun üzerine yanımdaki Alaattin’in telefonuna stüdyonun konumunu attım” şeklinde ifade verdiği bildirildi.

OLAYIN ADRESLE İLİŞKİSİ

Olayın yaşandığı gün, stüdyoda Kubilay Kaan Kundakçı ve arkadaşlarının bulunduğu ve saldırının bu adresle ilişkili olarak gerçekleştiği ortaya çıktı. Başsavcılık, olayla ilgili yürütülen soruşturmanın titizlikle ilerlediğini belirtti.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Cinayetle ilgili devam eden soruşturma kapsamında, Aleyna Kalaycıoğlu’nun konum paylaşımının cinayetle doğrudan bir bağlantısı olup olmadığının araştırıldığı ifade edildi.

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMADA BULUNDU

Aleyna Kalaycıoğlu’nun kaldığı koğuşa dair iddialar üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, resmi bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, “Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda, adı geçen tutuklunun kaldığı ünitede, toplam 32 kişi kapasiteli 16 oda bulunmakta olup ünitede toplam 63 kişi kalmaktadır. Adı geçen tutuklunun kaldığı odada ise 4 kişi bulunmaktadır. Ünitenin havalandırma alanı 162,1 m2’dir. Tüm tutuklu ve hükümlülere, kurum girişi sırasında yatak, nevresim takımı, battaniye, hijyen seti, tek kullanımlık havlu vb. ihtiyaçları teslim edilmektedir. Kurumda yatağı olmayan tutuklu ve hükümlü bulunmamaktadır. Adı geçen tutuklunun kaldığı ünitede kavga yaşandığına dair herhangi bir tutanak, sözlü veya yazılı bir şikayet bulunmamaktadır. Adı geçen tutuklunun kuruma kabulünün yapıldığı 24.03.2026 tarihinde psikolog görüşme yapılmış olup; görüşmeler sırasında olumlu tutum ve davranış gösterdiği ve herhangi bir şikâyet dile getirmediği rapor edilmiştir. Sosyal medyaya yansıyan iddialar ile ilgili tutuklunun herhangi bir müracaatı bulunmamaktadır. İzah olunan nedenlerle yapılan sosyal medya paylaşımları gerçeği yansıtmamaktadır” denildi.