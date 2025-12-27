Futbolda Bahis Soruşturmasında Gözaltı Sayısı 24’e Yükseldi

“Futbolda bahis” soruşturması çerçevesinde, eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur’un da bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı. Olay sonrası, Erden Timur’un Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Nef, basında yer alan haberlere ilişkin bir açıklama yaptı. Nef’in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Erden Timur hakkında basında yer alan bazı yanıltıcı ve gerçeği yansıtmayan haberler nedeniyle kamuoyunu bilgilendirme gereği doğmuştur. Sayın Erden Timur, hayatı boyunca tüm faaliyetlerini yürürlükteki mevzuat ve hukuki çerçeve içerisinde iyilik ve dürüstlükle sürdürmüştür” ifadelerine yer verildi.

ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Açıklamada, “Sayın Timur’un suçsuzluğunu kanıtlayacak tüm bilgi ve yasal belgeler eksiksiz olarak yetkili mercilere sunulmaya hazırdır” denildi. Ayrıca, yürütülen hukuki sürecin, ilgili makamların yapacağı değerlendirmeler neticesinde açıklığa kavuşacağı ve Timur’un bu süreçten aklanarak çıkacağına dair güvenin tam olduğu vurgulandı. Şirket faaliyetlerine kesintisiz devam edeceği de ifade edildi: “Adalete olan inancımız çerçevesinde hukuki sürecin olağan seyri içerisinde tamamlanmasının ardından adil bir şekilde Sayın Timur’un lehine neticeleneceğine inanmaktayız.”

SORUŞTURMA DETAYLARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, “Futbolda Bahis Soruşturması” adı altında yürütülen soruşturmada, Mali Suçları Araştırma Kurulu’ndan (MASAK) ve yasal bahis sitelerinden temin edilen veriler, açık kaynak araştırmaları, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararları, HTS analiz çalışmaları ile önceki iki operasyonda elde edilen dijital eşyaların incelenmesi neticesinde delillerin tespit edildiği bildirildi. Açıklamada, bu delillere dayanarak, müsabaka sonucunu etkileyecek şekilde bahis oynayan 6 şüpheli ile finansal işlemleri olduğu değerlendirilen 7 şüphelinin tespit edildiği aktarıldı.

ŞÜPHELİLERİN İSİMLERİ

Açıklamada yer alan bilgilere göre, toplamda 29 şüpheli için İstanbul merkezli 11 ilde eş zamanlı olarak gözaltı ve arama işlemleri gerçekleştirilmiştir. Gözaltına alınan şüpheliler arasında futbolcular Bahattin Berke Demircan, Doğukan Çınar, Ergün Nazlı, eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ve diğer bazı isimler yer almaktadır. Ayrıca, 1 şüphelinin başka bir suç nedeniyle cezaevinde olduğu belirtildi. Şüphelilerin tam listesi de kamuoyu ile paylaşıldı.