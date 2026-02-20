Futbolda Yasa Dışı Bahis Soruşturması Devam Ediyor

FUTBOLDA YASA DIŞI BAHİS VE ŞİKE SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

Futbolda yasa dışı bahis ve şike konusundaki soruşturma sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bu çalışmalar çerçevesinde yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Profesyonel futbol liglerinde yer alan kulüplerin yöneticileri hakkında yapılan araştırmalar sonucunda, bahis hesabı bulunan ve özellikle yöneticisi olduğu kulüple başka bir takım arasındaki maçlarda rakip takıma bahis oynayan 33 şüpheli belirlendi.

33 FARKLI ADRESDE ARAMA İŞLEMLERİ YAPILDI

İlgili şüphelere, bu sabah saatlerinde İstanbul merkezli olarak 10 farklı ilde eşzamanlı arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Operasyon neticesinde 32 şüpheli yakalanırken, bir şüpheli hakkında arama çalışmaları ise devam ediyor. Başsavcılığın açıklamasında, “Türk futbolunda şike iddiaları ve toplumun kanayan yarası olan yasadışı bahis suçlarına karşı kararlı mücadele doğrultusundaki titiz çalışma aralıksız bir şekilde sürdürülmektedir.” ifadeleri yer aldı.

DİYARBEKİRSPOR’A EL KONULDU

Son olarak, soruşturma kapsamında Diyarbekir Spor’a el konulmuştu.

NELER YAŞANDI?

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı’nın 27 Ekim 2025 tarihinde “371 hakemin bahis hesabı bulunduğu ve 152’sinin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiği” yönündeki basın açıklaması, operasyonların başlamasına neden oldu. Eyüpspor Başkanı dahil pek çok futbolcu ve kulüp yöneticisi tutuklandı.