Futbolda Zaman Kaybı Sorunu İçin Çözüm Arayışı

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu, maç temposunu etkileyen kasıtlı zaman geçirme durumlarına karşı yeni önlemler geliştirme sürecine girdi. Daha önce, kalecilerin topu en fazla sekiz saniye tutmasına yönelik bir kural değişikliği belirleyen kural koyucular, şimdi de oyun duraklamalarına yönelik düzenlemeleri ele alıyor.

GERİ SAYIM KURALI

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, IFAB’ın önümüzdeki hafta yapacağı toplantıda taç atışları ve kale vuruşlarında yaşanan zaman kayıpları gündeme gelecek. Toplantıda en dikkat çekici konulardan biri de bu duran toplar için geri sayım sisteminin uygulanıp uygulanmayacağı. IFAB’ın, maç sırasında top oyun dışındayken saatin durdurulması fikrine mesafeli yaklaştığı, bunun yerine zaman kaybını asgariye indirecek alternatif çözümler üzerinde çalıştığı bildirildi. VAR incelemeleri ve sakatlıklar nedeniyle uzayan maç sürelerinde, özellikle taç atışları ve kale vuruşlarının akıcılığı olumsuz etkilediği dile getirildi.

UZUN TACILAR

Habere göre, “IFAB, modern futbolda zaman geçirmenin yaygın olduğunu kabul ediyor ve top oyunun dışına çıktığında saatin durdurulması yaklaşımı için alternatif çözümler aramayı tercih etti. VAR uygulamaları ve sakatlık duraklamalarıyla birlikte, kale vuruşları ve taç atışlarında kaybedilen sürenin sınırlandırılması da önemli bir mesele.” denildi. Özellikle uzun taç atışlarının sık kullanılmasının, taç atışlarını can sıkıcı hale getirdiği vurgulandı; takımların ortalama bir taç atışı için 25 saniye harcadığı belirtildi. Örnek vermek gerekirse, Brentford’un Liverpool ile oynadığı bir maçta iki taç atışı, sırasıyla 34 ve 35 saniye sürdü.

FUTBOLDA YENİ DÖNEM

IFAB’ın alacağı muhtemel kararların, futbolun hızını ve maç sürelerini doğrudan etkilemesi bekleniyor. Yeni düzenlemelerin kabul edilmesi durumunda, duran toplarda yaşanan gecikmelere karşı daha net ve uygulayıcı çözümler hayata geçirileceği öngörülüyor.