Futbolun En Fazla Kazanan Kulüpleri Açıkladı

Ekonomi danışmanlık şirketi tarafından hazırlanan 2025 Futbol Para Ligi çalışmasına göre, futbol kulüplerinin gelir kaynakları rekor seviyelere ulaşıyor. Maç günü gelirlerinin 2,4 milyar avro, yayın gelirlerinin 4,7 milyar avro ve ticari gelirlerin 5,3 milyar avro olarak belirlendiği araştırmada, ticari gelirlerin 5 milyar avroyu aşan ilk gelir kalemi olduğu ifade ediliyor. İspanyol kulübü Real Madrid, 2023-2024 sezonunda yıllık bir milyar avroya ulaşarak bu başarıyı elde eden ilk kulüp olmuştu. Bu sezon ise yaklaşık 1,2 milyar avro gelire ulaşarak yüzde 11’lik bir artış gösterdi.

REKOR GELİR ARTIKLARI

Real Madrid, üst üste iki yıl boyunca 1 milyar avronun üzerinde gelir elde eden tek futbol kulübü olma unvanını korurken, maç günü gelirlerinde bir düşüş gözlemlenmiş durumda. Maç günlerindeki gelirlerin yüzde 6 azaldığı belirtilirken, ürün satış performansı ve yeni ticari ortaklıklara bağlı olarak ticari gelirlerde yüzde 23’lük bir artış yaşandığı vurgulanıyor. Listede bir diğer İspanyol kulübü Barcelona, 974.8 milyon avro ile ikinci sırada yer alırken, Almanya Bundesliga temsilcisi Bayern Münih de 860.6 milyon avro ile üçüncülüğü elde etti.

KULÜPLERİN GELİR DAĞILIMI

Gelir sıralamasında ilk 20’de yer alan kulüplerin gelirleri ise şu şekilde dağılım gösteriyor:

Real Madrid – 1,161 milyar €
Barcelona – 974,8 milyon €
Bayern Münih – 860,6 milyon €
Paris Saint-Germain – 837 milyon €
Liverpool – 836,1 milyon €
Manchester City – 829,3 milyon €
Arsenal – 821,7 milyon €
Manchester United – 793,1 milyon €
Tottenham – 672,6 milyon €
Chelsea – 584,1 milyon €
Inter – 537,5 milyon €
Borussia Dortmund – 531,3 milyon €
Atletico Madrid – 454,5 milyon €
Aston Villa – 450,2 milyon €
Milan – 410,4 milyon €
Juventus – 401,7 milyon €
Newcastle United – 398,4 milyon €
Stuttgart – 296,3 milyon €
Benfica – 283,4 milyon €
West Ham United – 276 milyon €

KULÜPLERİN LİG BAZINDA DAĞILIMI

Gelir listesinde yer alan kulüplerin lig ve ülkelere göre dağılımı ise şöyle gerçekleşiyor: Premier Lig (İngiltere) 9 kulüple, LaLiga (İspanya) 3 kulüple, Bundesliga (Almanya) 3 kulüple, Serie A (İtalya) 3 kulüple, Ligue 1 (Fransa) ve Primeira Liga (Portekiz) ise birer kulüple temsil ediliyor.

