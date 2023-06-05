Genç girişimciler, yeni nesil yönetim yaklaşımlarını dünyaya yayıyor

Türkiye’de 40’dan fazla organizasyonun çevik dönüşümlerine aktif katkı sağlayan, globalde bu konuda birçok otorite ile işbirliği yaparak şirketlerin geleceğe hazırlanmasına katkı sağlayan, Rıdvan Akçiçek, Eren Özdemir ve Umut Keser’in kurucu ortakları olduğu Future Agile danışmanlık firması, kazandığı deneyimleri güçlü ekibi ile birlikte Birleşik Arap Emirlikleri’nin de aralarında bulunduğu Ortadoğu ülkelerinde kullanmak için girişimde bulundu.

Hızla değişen dünyada, müşteri ihtiyaçlarını merkeze alan, teknolojiyi aktif kullanan ve çalışan mutluluğuna önem veren firmalar hayatta kalabiliyor. Rekabetin hızlı artmasıyla birlikte de şirketlerin bu değişen koşullara ayak uydurabilmesi zorunlu hale geldi. Bu dönüşümü başarabilmek için, bu konuda yetkin danışmanlara ve değişime inanan liderlere ihtiyaç var. Future Agile, UAE ve GCC bölgesinde şirketlerin geleceğini inşa etmek için faaliyetlerine başladı.

3 Haziran tarihinde konusunda uzman yerel ve global konuşmacılarla birlikte, 100’den fazla şirket liderinin katılımı ile Dubai’de bölgenin ilk ve en büyük fiziksel agile etkinliğini gerçekleştirdi.

Bu etkinliğin, hem Future Agile’ın bölgede tanınması hem de müşterileri ile buluşması konusunda bir başlangıç olduğunu söyleyen Future Agile ekibi, 2023 yılının son çeyreğinde ise daha büyük bir etkinlik yapacağının sözünü verdi.

HİLAL ÇAVDAR / DUBAİ