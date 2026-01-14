G-Serisi Tarihi Başarı ile Satışları Artırdı

g-serisi-tarihi-basari-ile-satislari-artirdi

Mercedes-Benz, 2025 yılını toplam satışlarda yaşadığı gerilemeyle 1 milyon 800 bin 800 adetle kapatmış olsa da, ikonik G-Serisi modeli ile kayda değer bir başarı elde etti. Alman otomobil üreticisinin arazi aracı, 1979 yılından bu yana en yüksek satış rakamına ulaştı ve markanın en sıkıntılı döneminde öne çıkan model oldu.

G-SERİSİ SATIŞLARI YÜZDE 23 ARTTI

Markanın raporlarına göre G-Serisi ailesi, 2024 yılına oranla satışlarını yüzde 23 oranında artırarak dikkat çekici bir artış yakaladı. Toplamda 49 bin 700 adetlik satış gerçekleştiren model, üretiminin en başarılı yılında geçmişe damga vurdu. Mercedes yönetimi bu tarihi başarıda tam elektrikli modelin önemli bir etki yarattığına inanırken, yerel kaynaklar bu görüşü sorguluyor. Alman medyasındaki haberlerde, elektrikli versiyonun öngörülen satış rakamlarına yaklaşamadığı ve bayilerde zorluklar yaşandığı belirtiliyor.

İKONİK AİLE YENİ ÜYELER İLE BÜYÜYOR

Elde edilen bu başarı sonrası, Mercedes G-Serisi ailesini yeni modellerle genişletme planını hayata geçiriyor. Seriye eklenmesi beklenen daha kompakt “Küçük G” modeli ile birlikte, önümüzdeki yıl aracın cabrio versiyonunun da tanıtılması hedefleniyor.

