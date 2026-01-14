Marmaray İle Gazetecilere Ücretsiz Geçiş Müjdesi

Basın kartına sahip gazetecilerin İstanbul’daki Marmaray’da geçiş ücreti ödemek zorunda kalmaları tartışma konusu oldu. Diğer illerdeki gazetecilerin, Basın İlan Kurumu tarafından verilen basın kartları ile toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanabildiği bilinirken, bu uygulamanın İstanbul’da neden geçerli olmadığına dair sorular ortaya çıktı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bu duruma ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile görüşmeler gerçekleştirdiklerini duyurarak, çözüm için önemli bir yol katettiklerini ifade etti.

MARMARAY ÜCRET ENGELİ KALKIYOR

Bakan Uraloğlu, İstanbul’da basın kartı sahibi gazetecilerin, metro ve belediye otobüslerinin ücretsiz olmasının ardından Marmaray’dan da ücretsiz yararlanabilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Uygulamanın kısa süre içerisinde hayata geçirilmesinin hedeflendiğini vurguladı.

Uraloğlu, gazetecilere olan mahcubiyetini dile getirerek, “Bu konuyu defalarca gündeme getirdiniz, ben de yakından takip ettim. Burhanettin Duran hocamızla da görüştük. Yetki alanlarına giren bir konu. Biz öneriyi yaptık. Göreve geldiğinde de kendisine söyledim. Birkaç hafta önce de konuştuk. İnşallah onu halletme noktasında bir aşama katettik. O mahcubiyetimizi ortadan kaldıracağız,” şeklinde konuştu.