Marmaray İle Gazetecilere Ücretsiz Geçiş Müjdesi

marmaray-ile-gazetecilere-ucretsiz-gecis-mujdesi

Basın kartına sahip gazetecilerin İstanbul’daki Marmaray’da geçiş ücreti ödemek zorunda kalmaları tartışma konusu oldu. Diğer illerdeki gazetecilerin, Basın İlan Kurumu tarafından verilen basın kartları ile toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanabildiği bilinirken, bu uygulamanın İstanbul’da neden geçerli olmadığına dair sorular ortaya çıktı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bu duruma ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile görüşmeler gerçekleştirdiklerini duyurarak, çözüm için önemli bir yol katettiklerini ifade etti.

MARMARAY ÜCRET ENGELİ KALKIYOR

Bakan Uraloğlu, İstanbul’da basın kartı sahibi gazetecilerin, metro ve belediye otobüslerinin ücretsiz olmasının ardından Marmaray’dan da ücretsiz yararlanabilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Uygulamanın kısa süre içerisinde hayata geçirilmesinin hedeflendiğini vurguladı.

Uraloğlu, gazetecilere olan mahcubiyetini dile getirerek, “Bu konuyu defalarca gündeme getirdiniz, ben de yakından takip ettim. Burhanettin Duran hocamızla da görüştük. Yetki alanlarına giren bir konu. Biz öneriyi yaptık. Göreve geldiğinde de kendisine söyledim. Birkaç hafta önce de konuştuk. İnşallah onu halletme noktasında bir aşama katettik. O mahcubiyetimizi ortadan kaldıracağız,” şeklinde konuştu.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Icardi’nin Penaltı Kaçırma Rekoru Galatasaray’da

Galatasaray, Türkiye Kupası'nda Fethiyespor'u 2-1 yenerken Mauro Icardi, kaçırdığı iki penaltıyla dikkat çekti ve en çok penaltı kaçırdığı kulüp unvanını elde etti.
Gündem

AB Ukrayna’ya 90 Milyar Euro Kredi Sağlayacak

AB, Ukrayna'ya 2026 ve 2027 yılları için 90 milyar euro kredi vereceğini duyurdu. Ursula von der Leyen, savaşın yıl dönümünde bu tarihi destek hamlesini açıkladı.
Gündem

Sağlık Bakanı Memişoğlu’ndan Sigaraya Yeni Düzenleme Açıklaması

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, halk sağlığını tehdit eden alışkanlıklarla mücadelede yeni önlemler alınacağını açıkladı ve kapalı alanlarda sigara içme düzenlemelerinin Meclis'e sunulacağını belirtti.
Gündem

Ümit Karan Uyuşturucu Soruşturmasında Gözaltına Alındı

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, eski futbolcu Ümit Karan Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalandı. Olay, Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi.
Gündem

Trabzonspor İstanbulspor’u Farklı Geçti: 6-1

Trabzonspor, Türkiye Kupası A Grubu'ndaki ikinci hafta karşılaşmasında İstanbulspor'u 6-1'lik farklı bir skorla yenmeyi başardı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.