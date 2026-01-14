Rusya’da Otomobil Satışlarında Düşüş Sürüyor

rusya-da-otomobil-satislarinda-dusus-suruyor

Rusya, Ukrayna ile devam eden savaşın etkilerine rağmen, ekonomik aktivitelerini sürdürme çabası içinde. Avtovaz’ın Satış ve Pazarlama Müdür Yardımcısı Dmitriy Kostromin, Moskova’da yaptığı basın toplantısında, 2025 yılına dair öngörülerini paylaştı. Kostromin, “Lada” markalı araçların Rusya’daki binek ve hafif ticari araç pazarındaki payının geçen yıl yüzde 24 olduğunu, bu oranı bu yıl yüzde 25’e çıkarmayı hedeflediklerini dile getirdi.

TOPLAM SATIŞLAR 338 BİN ADET OLDU

Kostromin, şirketin toplam satışlarının 2025 yılında yüzde 26 oranında düştüğünü ve toplam satışların 338 bin adet seviyesinde gerçekleştiğini bildirdi. Bu rakamın, devlet sözleşmelerini de kapsadığını ekledi.

İHRACATTA ARTIŞ GÖRÜLDÜ

Kostromin, aynı dönemde şirketin ihracatının yüzde 31 artarak 23 bine ulaştığını belirtti. Rusya’da otomobil satışlarının durma noktasına gelmiş olmasına rağmen, Çinli firmaların ülkeye yaptığı ihracat ve yerli üreticilerin artan üretimleriyle beraber sektörün toparlanma sürecine girdiği ifade ediliyor.

2026’NIN ORTASINDA SATIŞLARIN ARTMASI BEKLENİYOR

Rusya Merkez Bankası’nın sıkı para politikası uygulamaları sebebiyle, geçen yılın ikinci yarısından itibaren düşüş trendine giren yeni otomobil satışlarının, bu yılın ikinci yarısında yeniden canlanması bekleniyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

İran’daki Protestoların Ardından ABD’nin Saldırı Planları

İran'daki protestolar sonucu yaşanan ölümlerin ardından ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik bir saldırı olabileceğini belirtti. Öne çıkan iddialara göre, saldırı 24 saat içinde gerçekleştirilebilir.
Gündem

Trump’tan İran’daki Protestolar Hakkında Açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da sivillerin öldürülmesinin sona erdiğini ve idam planlarının bulunmadığını bildirdi.
Gündem

Nazillispor’un Zorlu Günleri Devam Ediyor

Nazillispor, amatör kümeye düşme riskiyle karşı karşıya kalırken, son maçında futbolcuları için forma numaralarını bantla yapma zorunluluğu yaşadı. Maddi zorluklar üzerine kulüp büyük sıkıntılar çekiyor.
Gündem

Kuruluş Orhan’a Yeni İsimle Büyüyen Kadro

Kuruluş Orhan dizisinin 10. Bölümü, yeni kadro üyesiyle dikkatleri üzerine çekecek. İzleyiciler, bu bölümü merakla bekliyor.
Gündem

Mozambik’te Timsah Saldırıları Artıyor: İki Ölü Var

Mozambik'te meydana gelen sel felaketi sonrasında timsahların saldırısı sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi ise ağır yaralandı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.