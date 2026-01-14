Rusya’da Otomobil Satışlarında Düşüş Sürüyor

Rusya, Ukrayna ile devam eden savaşın etkilerine rağmen, ekonomik aktivitelerini sürdürme çabası içinde. Avtovaz’ın Satış ve Pazarlama Müdür Yardımcısı Dmitriy Kostromin, Moskova’da yaptığı basın toplantısında, 2025 yılına dair öngörülerini paylaştı. Kostromin, “Lada” markalı araçların Rusya’daki binek ve hafif ticari araç pazarındaki payının geçen yıl yüzde 24 olduğunu, bu oranı bu yıl yüzde 25’e çıkarmayı hedeflediklerini dile getirdi.

TOPLAM SATIŞLAR 338 BİN ADET OLDU

Kostromin, şirketin toplam satışlarının 2025 yılında yüzde 26 oranında düştüğünü ve toplam satışların 338 bin adet seviyesinde gerçekleştiğini bildirdi. Bu rakamın, devlet sözleşmelerini de kapsadığını ekledi.

İHRACATTA ARTIŞ GÖRÜLDÜ

Kostromin, aynı dönemde şirketin ihracatının yüzde 31 artarak 23 bine ulaştığını belirtti. Rusya’da otomobil satışlarının durma noktasına gelmiş olmasına rağmen, Çinli firmaların ülkeye yaptığı ihracat ve yerli üreticilerin artan üretimleriyle beraber sektörün toparlanma sürecine girdiği ifade ediliyor.

2026’NIN ORTASINDA SATIŞLARIN ARTMASI BEKLENİYOR

Rusya Merkez Bankası’nın sıkı para politikası uygulamaları sebebiyle, geçen yılın ikinci yarısından itibaren düşüş trendine giren yeni otomobil satışlarının, bu yılın ikinci yarısında yeniden canlanması bekleniyor.