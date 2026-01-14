Uludağ’da Sömestir Tatili: Konaklama Fiyatları 42 Bin TL’ye Ulaşıyor

Okullarda yarıyıl tatili, 19 Ocak 2026 Pazartesi günü itibarıyla başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. Türkiye’nin ilk ve en büyük kayak merkezi konumundaki Uludağ’da sömestir döneminin yoğunluğu hissedilmeye başlandı. 8 bin 500 yatak kapasitesine sahip 20 otel ve kamuya ait 7 misafirhane ile kış turizminde önemli bir merkez olan Uludağ’da, mevsimin ilk karı 8 Ekim tarihinde düşerken, oteller sezonu 19 Aralık’ta hizmete açtı.

DOLULUK ORANI YÜZDE 80

Uludağ’daki kayak pistleri, 29 Aralık’ta açılırken, kar kalınlığı 1 metreye yaklaşmış durumda. Otellerin doluluk oranı yüzde 80’e ulaştı. Uludağ’da hava sıcaklığı en yüksek 1, en düşük sıfırın altında 11 dereceleri gördü ve kayak pistleri yerli ve yabancı turistlerle dolup taştı. Kayakseverlerin “beyaz cennet” olarak nitelendirdiği bu alanda tatil yapmak isteyenler için bir gecelik konaklama maliyeti, misafirhanelerde 2 bin 450 TL’den başlayıp, 5 yıldızlı otellerde 42 bin TL’ye kadar çıkabiliyor.

KONAKLAMA FİYATLARI

Misafirhanelerde konaklama fiyatları bir gecede 2 bin 450 TL ile başlarken, Bursa Uludağ birinci bölgede bulunan 5 yıldızlı otellerde iki kişi tam pansiyon gecelik konaklama fiyatları 38 bin TL’den başlayarak 42 bin TL’ye kadar çıkabiliyor. Tek kişi kalmayı düşünenler için ortalama maliyet 37 bin TL. Aileler içinse konaklama ücretleri 3 kişilik bir aile için 52 bin TL, 4 kişilik bir aile için 72 bin 187 TL’ye kadar yükselebiliyor.

DİĞER MALİYETLER

Uludağ’da kayak tatilinde konaklama dışında oluşan ekstra harcamalar tatilin süresine ve kişisel tercihlerinize göre önemli bir bütçe gerektiriyor. İki kişi için bir günlük kayak tatilinin skipass ücretleri ortalama 10-12 bin TL olurken, kayak veya snowboard ekipman kiralama bedeli 2 bin 600-3 bin 600 TL düzeyinde seyrediyor. Ulaşım giderleri ise tercih edilen araca göre kişi başı 3 bin 200 TL’ye kadar çıkabiliyor. Otel dışında yapılan yemek ve içecek harcamaları ise iki kişi için bir günde yaklaşık 2.500–3.500 TL’yi bulabiliyor.

MİSAFİRHANELERDE YER KALMADI

Kamuya ait misafirhanelerin doluluk oranı yüzde 100’e ulaştı. Misafirhanelerdeki kişi başı konaklama fiyatı kahvaltı ve akşam yemeği dahil olarak 2 bin 450 TL’den başlarken, 5 yıldızlı otellerde tam pansiyon tercih eden misafirlerin kişi başı 42 bin TL’yi gözden çıkarması gerekiyor.

YILBAŞI YOĞUNLUĞU SÖMESTİRE YANSIDI

Sömestir hazırlıklarının sürdüğünü belirten otel müdürü Harbi Türk, yerli ve yabancı turistlerin otelleri ve pistleri doldurduğunu ifade etti. Türk, “Karın gelişiyle birlikte Uludağ beyaz gelinliğini giydi. Talep oldukça güzel. Otellerde çeşitli aktiviteler de mevcut. Yılbaşı yoğunluğu sömestire de yansıdı. Uludağ, beyaz örtüsünü giydi. Biz de son hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Karın güzelliği bizleri sevindirdi.” şeklinde konuştu.

BU SENE YİNE ULUDAĞ’I TERCİH ETTİK

İzmir’den Uludağ’a gelen Özge Kaya, sömestir döneminde pistlerin fazla yoğun olması sebebiyle bu dönemde geldiğini belirterek, “Biz İzmir’den geliyoruz. Kızımız kayak yapmayı çok seviyor. Geçen sene de buradaydık. Bu sene de Uludağ’ı tercih ettik. Uludağ’ı çok seviyoruz. Ancak fazla kalabalık olduğu için sömestiri burada geçirmeyeceğiz.” dedi.