Icardi’nin Penaltı Kaçırma Rekoru Galatasaray’da

Galatasaray, Türkiye Kupası C Grubu ikinci hafta mücadelesinde TFF 2. Lig temsilcisi Fethiyespor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı ekip, maçı 2-1’lik skorla kazanarak puanını 6’ya çıkardı. Bu karşılaşmada dikkat çeken oyuncu ise Arjantinli yıldız Mauro Icardi oldu.

PENALTI KAÇIRIMLARI TARTIŞMA KONUSU OLDU

Icardi, maçta üst üste iki penaltı atışından da yararlanamadı. 36. dakikada kullandığı ilk penaltıda kaleci Arda Akbulut’u geçemedi. Maçın hakemi daha sonra, oyuncuların ceza sahasına erken girmesi sebebiyle penaltının tekrarlanmasına hükmetti. Ardından 38. dakikada yeniden penaltı atışını kullanan Icardi, topu yine aynı köşeye gönderdi ancak kaleci bu sefer de vuruşu kurtarmayı başardı.

Fethiyespor karşısında kaçırdığı iki penaltı ile dikkat çeken Icardi, Galatasaray’da kariyerinde en fazla penaltı kaçıran oyuncu oldu. 32 yaşındaki golcü, tüm kariyerinde toplamda 13 penaltıyı gole çeviremeyen bir performans sergiliyor. Penaltı başarı oranı yüzde 77 olan Icardi, şimdiye kadar 43 penaltı atışı gerçekleştirdi. Arjantinli futbolcunun penaltı başarı oranı ve kaçırdığı penaltılar kulüpler bazında şöyle sıralanıyor: Galatasaray – 7, Inter – 6, PSG – 0.