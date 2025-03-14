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G7 Zirvesindeki Taslaktan Filistin Çıkarıldı!

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KÜRESEL GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İngiltere, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya ve ABD’den oluşan G7 ülkelerinin dışişleri bakanları Kanada’da kritik bir toplantı yaptı. Toplantıda, önemli konular üzerinde duruldu ancak iki devletli çözüm konusunda herhangi bir tartışma yapılmadı. Önceki taslak metinlerde bu konuya dair olan vurguların çıkarıldığı dikkat çekti.

Zirvenin sonunda basın açıklamasının taslağında “Filistin halkı için siyasi bir ufkun gerekliliği” ifadesi üzerinde duruldu. Ayrıca, Gazze’ye insani yardımın yeniden başlaması ve kalıcı ateşkes konularına destek yenilendi.

ONAY SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Diplomatların hazırladığı açıklama taslağının gün içerisinde bakanlar tarafından onaylanması bekleniyor.

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