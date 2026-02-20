Gabar’da Kış Koşullarında Petrol Üretimi Devam Ediyor

Şırnak’la İlgili Petrol Çalışmaları Aralıksız Devam Ediyor

Gabar Dağı bölgesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından 2017 yılında başlatılan sismik veri toplama çalışmaları, 2021’de gerçekleştirilen petrol keşfiyle birlikte yeni bir aşamaya geçiş yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 12 Aralık 2022’de, 150 milyon varillik net petrol rezervine sahip sahada keşif yapıldığına dair açıklama yapmasının ardından, Gabar’daki petrol üretim faaliyetleri hız kazandı.

EN BÜYÜK PETROL KEŞFİ

TPAO ve Turkish Petroleum International Anonim Şirketi (TPİC) tarafından sürdürülen projelerde, şehit astsubay Esma Çevik ve şehit öğretmen Aybüke Yalçın’ın anısı yaşatılarak, Gabar bölgesi “Cumhuriyet tarihinin karada gerçekleştirilen en büyük petrol keşfi” olarak tanımlanan önemli bir üretim merkezine dönüştürüldü. Günlük 80 bin varil petrol üretimi gerçekleştirilen alanda, 30 sondaj kulesiyle yeni keşifler için çalışmalar sürdürülüyor. Ayrıca, sismik çalışmalar da eşzamanlı olarak yürütülüyor ve bu faaliyetler sonucunda yaklaşık 3 bin kişiye iş imkanı sağlanıyor.

GABAR’DA KAR İLE MÜCADELE

Gabar Dağı’nın zorlu coğrafyasında, yıl boyunca 7 gün 24 saat esasına göre çalışan ekipler, yoğun kış koşullarında da görevlerini sürdürüyor. 1800 rakımda yer alan bölgede kaçan yolların açılması için 120 personel, 60 iş makinesiyle karla mücadele ediyor. Özellikle ocak ve şubat aylarında don, tipi ve yer yer 2.5 metreyi bulan karla başa çıkılıyor.

PRODÜKTİF ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

İş makineleri, yüksek kesimlerde görüş mesafesinin azaldığı durumlarda kapanan yolları açarken, üretim ve sondaj sahalarına ulaşım yolları sürekli açık tutuluyor. Don riski için düzenli tuzlama işlemleri de gerçekleştiriliyor. Meteorolojik veriler titizlikle izlenirken, alınan önlemler sayesinde üretimin devamlılığı sağlanıyor.

GÜNLÜK 80 BİN VARİL PETROL ÜRETİMİ

TPAO Şırnak Bölge Müdürlüğü’nde inşaat mühendisi olan Nedim Şen, Gabar bölgesinde toplam 9 sahada günlük 80 bin varil petrol üretiminin gerçekleştiğini ifade etti. Arama ve sondaj faaliyetlerinin de aralıksız devam ettiğini belirten Şen, “Kış aylarında zor hava koşullarıyla baş etmeye çalışıyoruz ve çocuklar 1800 metre rakımda da çalışmalarımıza devam ediyoruz.” dedi.

120 PERSONELLE SAHADA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Yüksek rakımlar ve elverişsiz hava şartlarına rağmen, işlerini sürdürebilmek için gerekli tüm tedbirlerin alındığını vurgulayan Şen, karla mücadelenin üretimin sürekliliği açısından kritik önem taşıdığını vurguladı. “Yer yer 2,5 metreyi bulan karla mücadele ediyoruz. Tuzlama işlemleriyle de don tehlikesini minimize etmeye çalışıyoruz.” diyerek, enerjide bağımsız Türkiye hedefi için üretim çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.