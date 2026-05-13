Galatasaray 26. Şampiyonluğu İçin Coşkulu Kutlama Hazırlıyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’de kazandığı 26. şampiyonluğu muhteşem bir etkinlikle kutlamaya hazırlanıyor. Kulüp, “Dört Dörtlük Gece” konsepti adı altında taraftarlarını RAMS Park’a davet etti.

ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARI CUMA GÜNÜ

Kulüp tarafından yapılan duyuruda, kutlama etkinliğinin 15 Mayıs Cuma günü saat 19:05’te başlayacağı belirtildi. Etkinlikte özel ışık gösterileri, sahne performansları, dans gösterileri, drone şovları, DJ performansları ve şampiyonluk kupası seremonisi gerçekleştirilecek.

BİLETLER SATIŞA ÇIKTI

Kutlamaya katılmak isteyen taraftarlar için biletler, Passo platformu üzerinden satışa sunuldu. Satışa çıkan biletlerin fiyatları ise şu şekilde sıralandı:

Saha İçi Paketi: 19.050 TL
Doğu – Batı Alt Tribünler: 1.905 TL
Doğu – Batı Üst Tribünler: 500 TL
Kuzey – Güney Kale Arkası: 190,50 TL

